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影／機器人中心揭牌 賴總統：我們不是做好看的

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
國家智慧機器人研發中心揭牌。賴總統說：我們機器人不是做好看的，有民主才有創新。記者周宗禎／攝影
國家智慧機器人研發中心揭牌。賴總統說：我們機器人不是做好看的，有民主才有創新。記者周宗禎／攝影

國研院國家智慧機器人研究中心今天在台南歸仁沙崙科學城揭牌。賴清德總統上午到場致詞表示，政府推動人工智慧新十大建設，要協助所有要創業的人，幫助100萬家中小企業應用AI，讓人民都能應用於生活。機器人中心，正是台灣邁向智慧科技大重要的一步。

賴總統還特別引用曾揶揄中國機器人的台積電董事長魏哲家說法，用台語三度強調，「我們的機器人不是做好看頭的」，不是做「好看的」，是要做「真正可以用的」、將全力發展有智慧大腦的機器人。

他說，台灣有晶片、有感知元件、電子零組件、有精密機械產業，更難得的是我們將強化各系統的整合，從軟體研發、系統整合到生活應用，國科會成立的八個研究中心，分別代表整個機器人的科技量能，「我們絕對有這個實力」。

賴總統期許機器人研究中心成為技術研發引擎，作為產學研後盾，成為跨域人力平台，與大專院校合作培育人才，擔任產學研橋樑，結合工研院、柳營科技區整體發展智慧機器人產業。

賴總統說，大家都已經做好準備，要讓機器人走進生活，政府會強化資安，讓台灣製造的機器人「不只聰明好用、更安全可靠，成為民主供應鏈中最讓人信任的夥伴」。

賴總統接著似有感而發說，「民主的重要性就在這裡，有民主啊…才有創新；有民主，才能得到信任，才有辦法跟國際合作」。

賴總統宣示除了機器人，矽光子、量子運算都是發展重點，電力穩定就非常關鍵。談及機器人發展時還特別提到電影變形金剛裡的機器人可以變形計程車、卡車等各種型式。

他指出，接任台南市長時這裡只有高鐵站，他與黃偉哲市長一棒接一棒爭取、中央全力支持才有今天。還特別感謝參選台南市長的立委陳亭妃支持，稱讚她是「非常用心服務的專業立委」。

國科會發布新聞稿說，賴總統上任便致力將台灣打造成「人工智慧島」。政府正全力推動「AI新十大建設」，要讓台灣從「晶片製造大國」轉型為「AI應用大國」。

為落實推動「人工智慧之島」政策，行政院積極推動「AI 新十大建設」及「智慧機器人產業推動方案」，並規劃於行政院在沙崙人工智慧產業專區成立「國家實驗研究院國家智慧機器人研究中心」。

國科會表示，中心設立標誌台灣在「人工智慧之島」戰略藍圖下，將AI技術從雲端運算延伸至實體世界感知與協作，可提升經濟發展、醫療照護服務與防救災能力，為解決缺工與高齡社會挑戰跨出關鍵一步。

國家智慧機器人研發中心揭牌。賴總統說：我們機器人不是做好看的，有民主才有創新。記者周宗禎／攝影
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