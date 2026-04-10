農林漁牧業普查啟動 預定訪查91萬戶農家

5年1度的農林漁牧業普查啟動，預計6月底完成普查。行政院主計總處主計長陳淑姿指出，預計動員1萬名普查人員，判定訪查91萬戶農家，農民若自今天起至4月30日自主上網填報，普查訪員就不會到場普查。

農林漁牧業普查自民國45年開始，每5年舉行一次。主計總處今天在行政院舉行114年農林漁牧業普查啟動記者會，由陳淑姿與普查代言人、藝人沈文程共同出席，說明這次農林漁牧業普查於4月至6月間採「自主網路填報」與「派員實地訪查」2階段辦理。

陳淑姿致詞時表示，農業是國家經濟與社會穩定的基礎產業，普查可以了解農業經營現況、農地資源利用情形及農家勞動力等主要資訊，尤其當前全球面臨人口老化及氣候變遷衝擊，這次普查也呼應聯合國糧農組織的建議，並配合台灣農業發展方向，納入安全農業、智慧生產、農業轉型等資訊，另新增農業資源權屬與應用、地產地消模式、漁產品安全、省工農機使用等面向。

陳淑姿說，一旦農民普查時提供正確詳實的資料，政府就能研訂更合宜的政策，農業也能永續發展，這次普查預計動員約1萬名普查人員，判定訪查91萬戶農家，農民可於今天起至4月30日自主上網填報，普查訪員就不會到場普查。

根據主計總處資料，這次普查分2階段辦理，網路填報部分自即日起至6月15日止，只要完成網路填報即可參加抽獎，最大獎為新台幣10萬元商品卡，總獎金達100萬元，農民若在4月30日前自主上網填報，可免除訪員打擾；5月1日至6月30日則會展開實地訪查。

沈文程則表示，普查員到訪時會遵守「3不2會」原則，「3不」是不會洩漏個資、不會詢問與普查表無關的問題、不會要求提供帳戶或存摺；「2會」是會佩戴普查員證，也會遞送致受訪戶函。

他表示，如果農民仍有疑慮，可上行政院主計總處網站或電話查證，也可以向當地村里長辦公室，以及鄉、鎮、市、區公所或各縣市政府主計處詢問，或透過165反詐騙專線確認普查作業。沈文程還笑說，農民若有需要，直接問他也可以。