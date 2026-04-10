林佳龍揭牌馬紹爾群島田徑場 台製無人機灑彩紙慶祝

外交部長林佳龍率團出訪馬紹爾群島，期間主持由政府援建的密克羅尼西亞運動會田徑場揭牌儀式，「無人機外交小組」安排台製無人機在空中拋灑彩紙，象徵兩國深化合作決心。

外交部上午發布新聞稿指出，林佳龍以總統特使身分，應太平洋友邦馬紹爾群島共和國政府邀請，於7日至9日代表總統賴清德率商貿考察團訪問，推動台馬「榮邦計畫」，深化兩國篤睦邦誼。

外交部說明，林佳龍此行與產業團代表分別參訪太平洋國際公司（Pacific International, Inc.）碼頭、國營椰子精煉廠（Tobular Oil Refinery）及馬國首都馬久羅周邊島嶼，探索馬國具投資潛力的觀光、漁業及食品加工項目。

外交部指出，林佳龍另赴由政府援建的密克羅尼西亞運動會（Micronesian Games）田徑場主持揭牌儀式。外交部「無人機外交小組」特別安排台製無人機在空中拋灑彩紙，象徵兩國進一步深化雙邊合作夥伴關係的承諾與決心。

林佳龍表示，外交部為展現台灣公私協力耕耘友邦經貿決心，透過「以大帶小、公私協力、軟硬兼施、內外循環」的策略，鼓勵民間企業赴邦交國投資，未來台灣也將在「總合外交」理念下，加速以「榮邦計畫」促成馬國推動醫療、農業、教育、體育、潔淨能源及永續觀光等領域發展，並續與理念相近國家共同維護區域和平穩定，與強化太平洋經濟韌性。

外交部指出，林佳龍訪問期間，分別拜會馬國總統海妮（Hilda C. Heine）、國會議長魏斯（BrensonWase，另譯：瓦西）、酋長院主席卡布亞（LannyKabua，另譯：柯良禮）、外交暨貿易部長卡尼柯（Kalani Kaneko，另譯：康仁德）、天然資源暨商務部長慕樂（Anthony Muller）等內閣及傳統領袖，並前往馬國國父、前總統卡布亞（Amata Kabua）陵寢獻花致意。林佳龍此行除由海妮設宴歡迎外，也獲內閣官員、國會議員及各界人士款待，彰顯馬國對台灣特使團的高度重視。