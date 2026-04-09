林佳龍考察馬紹爾群島觀光 見證雙邊合作具體成果

正在出訪友邦馬紹爾群島的外交部長林佳龍在社群媒體指出，訪問第2天來到馬久羅（Majuro）附近離島考察觀光發展潛力，島主分享該島開發資金來自台馬共同創業基金，如今具備住宿、生態體驗規模，可說是雙邊合作具體展現。

林佳龍以總統特使身分，於7日至9日率領由部會、產業界代表組成的商貿考察團訪問馬紹爾群島。

林佳龍今天在臉書發文表示，訪問次日結束拜會行程後，前往馬國首都馬久羅附近離島，實地了解當地觀光發展潛力。抵達島上時，島主親自到碼頭迎接，並帶領參訪新落成的臨海小屋，兩人一起坐在大片落地窗前，望著湛藍的大海，感受片刻難得的靜謐。

林佳龍轉述，島主強調，這座島嶼可說是台馬合作成果的具體展現，並分享當地的開發從興建碼頭開始，相關資金正來自台灣與馬紹爾政府共同合作的創業基金。如今，該島已逐步發展為具備餐廳、住宿設施及生態旅遊體驗的度假島嶼。

林佳龍提到，馬紹爾群島的編織工藝品質精良，在太平洋島國享有盛名，也是馬國人民最引以為傲的文化資產之一，透過這次親身體驗深刻感受到馬國人民對編織工藝的嚴謹要求，以及一絲不苟的匠人精神。

林佳龍說，島主在離開前，致贈一顆大型林投果，體積是台灣常見林投果的三倍大。他也觀察到海水中許多小鯊魚悠游岸邊，展現馬紹爾最自然、純粹的美麗，也是在地最珍貴的觀光資產。