對美放棄SSG、海關檢驗被美下指導棋 林佳新：被進攻型農業的完美教材

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）日前發布2026年貿易障礙報告（ＮＴＥ），逐項緊盯我方在台美對等貿易協定（ＡＲＴ）做出的承諾，包括不再對美國進口的農產品根據特別防衛措施（ＳＳＧ）課徵任何關稅。菜農林佳新痛批，ＡＲＴ下農業被進一步掠奪，除被美國要求要拋棄大多數的保護關稅，還要開放各類農產品配額，甚至要犧牲海關檢驗制度，這不只喪權辱國，更是「被進攻型農業」的完美教材。

林佳新表示，國人或許還認為台灣農業活在「以農立國」的觀念，但事實上這數十年來更貼切的是「以農養工商」，更精準的說2026年後還是「以農養台灣各高端產業」，台灣或許對美國每年出超1500億美元，大多數血汗換來的高科技產品，每年占比超過70%。

林佳新指出，在談到ＡＲＴ前這種不平等的應付需求，之後又變成台灣對美國的大賺其賺的說法，這叫台灣人情何以堪？頭一個犧牲的不是台積電，而是長期被掠奪水資源和電資源的農業，除了被要求要拋棄大多數的保護關稅，還要開放各類農產品配額，甚至犧牲海關檢驗制度，更強力要求要拋棄進口標示，甚至是學童營養午餐不可有貿易壁壘要接受美國基改農產品，這不是喪權辱國什麼叫喪權辱國？

而在這些民生重大議題下，執政黨在做什麼？討伐高金素梅在疫情時提供的防疫物資、控訴黃國昌偽造影音、舊案重辦徐巧芯，這都是執政黨大罷免後不管應對國外局勢，或是國內衝擊「鬥到底」的態度，

未來國民黨副主席蕭旭岑會被司法追殺的程度絕對不下任何人，因他「匹夫無罪，懷璧其罪」，畢竟拋棄大陸市場已經是執政黨的政權穩固的原則問題，有人要讓兩岸春暖花開實則已經觸犯了執政黨天條。

林佳新舉例，前農業部長陳吉仲口口聲聲不要把雞蛋放在同一個籃子內，所以10年來一個個農產品項離開大陸市場，說好的要走入世界懷抱，而台南市長黃偉哲大內宣說好的走入歐洲市場，結果因運輸費用太高早有先驅者放棄，陳吉仲任內的不管荔枝外銷澳洲，或是芭樂外銷美國也一再被打臉不符成本，

我們應該檢討的是保護機制是否失去作用，怎麼遇到美國馬上變成「這個機制沒用，所以我們不要保護機制了？」

林佳新痛批，說好要讓農產品走向全世界，結果最終變成美國的殖民地，以前養工商變成為台灣各行各業放棄台灣農業，未來還要台灣犧牲什麼？至少一次說清楚，在絕望的未來面前不必再堅守那些隨時可拋棄的產業，「這簡直是進攻型農業與被進攻型農業的完美教材。」