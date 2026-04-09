115年司法官及律師考試時程出爐 模擬作答網站上線

考試院今天表示，民國115年司法官與律師考試第一試筆試8月1日舉行，第二試筆試首次採電腦化測驗，將於10月25日至26日舉行。為使應考人了解應試流程與介面，已建置線上模擬作答網站、常見問答及操作指引。

考試院透過新聞稿表示，考試院會今天通過115年公務人員特種考試司法官考試與115年專門職業及技術人員高等考試律師考試計畫。

考試院指出，115年司法官考試暫定需用名額225名；且為符合數位化浪潮、國際趨勢與職場實務需求，司法官與律師考試第二試首次採行電腦化測驗。

考試院說明，司法官與律師考試第一試筆試於115年8月1日在台北、台中、高雄3考區同時舉行；第二試筆試（電腦化測驗）於115年10月25日至26日在台北、台中及高雄3考區同時舉行；司法官考試第三試口試，預訂116年1月30日集中在台北考區舉行。司法官與律師考試第一試及第二試應試科目，除律師考試第二試選試科目外，都採同一試題。

考試院表示，為穩健推動這2項考試第二試採電腦化測驗，將秉持「最小變動原則」，應試時仍維持提供紙本試題及法條本，應試系統也盡量貼近紙本作答環境設計，包含以申論式紙本試卷格式及作答規範設計介面、應試介面採分頁作答、預覽等；並於考試期間建置電力及資料備援保全機制。

考試院強調，已建置線上模擬作答網站、常見問答及操作指引等，相關資訊請至考選部網站的「司法官、律師考試第二試應考人專區」查看（wwwc.moex.gov.tw/main/content/wfrmContent.aspx?menu_id=6420）。

考試院補充，有關這2項考試應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、錄取方式與司法官考試體格檢查等，依各考試規則等規定辦理，相關資訊將自4月16日起載明於應考須知（wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115110）。這2項考試第一試預訂於4月20日至29日透過國家考試網站報名資訊系統受理報名。