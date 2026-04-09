快訊

美軍戰術壓制難掩戰略困境！川普政府喊對伊朗取勝 自家人也難買帳

捷運車頭藏「神秘之門」！北捷揭用途：希望你用不到

拳擊／逆轉勝！陳念琴勇奪亞錦賽第2金

聽新聞
0:00 / 0:00

115年司法官及律師考試時程出爐 模擬作答網站上線

中央社／ 台北9日電

考試院今天表示，民國115年司法官律師考試第一試筆試8月1日舉行，第二試筆試首次採電腦化測驗，將於10月25日至26日舉行。為使應考人了解應試流程與介面，已建置線上模擬作答網站、常見問答及操作指引。

考試院透過新聞稿表示，考試院會今天通過115年公務人員特種考試司法官考試與115年專門職業及技術人員高等考試律師考試計畫。

考試院指出，115年司法官考試暫定需用名額225名；且為符合數位化浪潮、國際趨勢與職場實務需求，司法官與律師考試第二試首次採行電腦化測驗。

考試院說明，司法官與律師考試第一試筆試於115年8月1日在台北、台中、高雄3考區同時舉行；第二試筆試（電腦化測驗）於115年10月25日至26日在台北、台中及高雄3考區同時舉行；司法官考試第三試口試，預訂116年1月30日集中在台北考區舉行。司法官與律師考試第一試及第二試應試科目，除律師考試第二試選試科目外，都採同一試題。

考試院表示，為穩健推動這2項考試第二試採電腦化測驗，將秉持「最小變動原則」，應試時仍維持提供紙本試題及法條本，應試系統也盡量貼近紙本作答環境設計，包含以申論式紙本試卷格式及作答規範設計介面、應試介面採分頁作答、預覽等；並於考試期間建置電力及資料備援保全機制。

考試院強調，已建置線上模擬作答網站、常見問答及操作指引等，相關資訊請至考選部網站的「司法官、律師考試第二試應考人專區」查看（wwwc.moex.gov.tw/main/content/wfrmContent.aspx?menu_id=6420）。

考試院補充，有關這2項考試應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、錄取方式與司法官考試體格檢查等，依各考試規則等規定辦理，相關資訊將自4月16日起載明於應考須知（wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115110）。這2項考試第一試預訂於4月20日至29日透過國家考試網站報名資訊系統受理報名。

考試院 司法官 律師

延伸閱讀

二技技優入學490名額 4/9起受理報名資格審查

以各校名義發布…網傳分科測驗招募試場人員 大考中心駁不實資訊：疑蒐集個資

115學年度高中藝才班特招甄選入學術科測驗 4月中分類、分區辦理

高中藝才班特招術科測驗 4/11起陸續舉行

相關新聞

台灣田徑公開賽因總預算未過喊卡 李洋盼啟動替代預算續辦

運動部長李洋上午到立法院備詢前接受媒體訪問表示，今年台灣田徑公開賽因中央總預算未能通過，導致經費受阻，被迫宣布停辦。該賽事原訂6月於板橋體育場舉行，且今年獲世界田徑總會升格為洲際巡迴賽銀標籤，屬亞洲少數高等級賽事之一。

歷史上的今天／1961年第二屆中國小姐 新增身高規定

1961年4月9日，第二屆「中國小姐」選拔開始報名，報名地點在台北市中山北路美而廉3樓選拔會，當屆中國小姐選拔會評判委員會作出一項的新規定，參加選拔的小姐的身高必須有五呎二吋（約157.5公分），報名進行資格審查時，就會測量身高。

國內航線擬停飛花蓮…傅崐萁：花東人要安全回家路 請交通部說清楚

針對華信航空擬停飛花蓮航線，國民黨立院黨團總召傅崐萁今晚表示，此舉引發地方強烈反彈，不僅衝擊花東交通，更暴露政府整體交通與觀光政策嚴重失衡，最終犧牲的，是台灣人民最基本的交通權益。

台電重啟麥寮燃煤機組 國民黨：能源轉型跳票、全民吞空汙

針對台電宣布5月起短期調度麥寮電廠1號、3號燃煤機組加入供電，國民黨今日質疑，民進黨平時把「能源轉型」、「脫煤減碳」講得震天價響，結果國際情勢一有變化，立刻回頭找燃煤機組上場。這不只證明民進黨能源政策徹底破功，更暴露所謂「能源韌性...

賴總統不排除重啟核能 昔反核「送水哥」陳聖文改口：有條件支持

賴清德總統日前表態不排除核能重啟，被外界視為推翻民進黨過去「非核家園」政策，過去反核甚至到國民黨中央「送水」的民進黨大安文山議員擬參選人陳聖文在臉書表態，強調只要安全性提升能核廢問題能處理，他會持開放態度甚至支持...

雜音四起？被提名接任檢察總長遭質疑歷練不足 徐錫祥反應曝光

賴清德總統提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥接任檢察總長，立法院今舉辦公聽會，有人質疑徐的核心歷練不足、黨政人脈廣，雜音四起；徐錫祥表示，明天司法、內政委員會即將聯席審查人事同意權案，在此之前不宜多作說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。