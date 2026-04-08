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退輔會推榮民照護數位轉型 發展智慧照護平台

中央社／ 台北8日電

因應超高齡社會來臨，退輔會表示，做好「孤獨老」服務照護，建置榮民照護數位轉型平台，提供醫療端、服務端、個案端及家屬端跨領域共管工具，運用即時App系統讓照護更透明，以今年作為榮民照護數位轉型推動元年。

立法院外交及國防委員會明天邀請國軍退除役官兵輔導委員會主委嚴德發報告業務概況，並備質詢；退輔會書面報告紙本已送至立委國會研究室。

針對建置軍民專長轉銜，退輔會指出，為協助現役官兵職涯規劃、退後軍職專長得以順利轉化民間職能，自去年起即委託專業團隊建置軍民專長轉銜對照表，歷經116場次現役官兵訪談及53場次產官學界專家驗證會議，預定4月底將全數完成758項軍民職業對照。

退輔會表示，明年1月平台啟用後，預期可引導官兵在營時培養專業軍職技能，退伍後由退輔會各榮服處輔以AI模擬面試、生成履歷，精準就業媒合、縮短待業時間，有效延伸退除役官兵人力資源至民間職場持續發揮。

至於發展智慧系統平台，退輔會指出，因應超高齡社會來臨，做好「孤獨老」服務照護，建置「榮民照護數位轉型平台」，提供醫療端、服務端、個案端及家屬端跨領域共管工具，運用即時的App系統，同步讓參與協作照護人員更緊密，照護更透明。

退輔會說明，以今年作為榮民照護數位轉型推動元年，持續優化智慧訪視照護平台，整合醫療保健諮詢、照顧服務與健康檢查等資料，建構健康風險預測模型，並結合衛福部相關資料，作為社區榮民健康管理與政策推動重要依據。

對於強化國際退伍軍人組織合作，退輔會表示，擴展與美國及亞太地區重要退伍軍人團體與鄰近國家相關組織的合作網絡，建構穩定延續性的交流平台，深化國際退輔交流布局，透過與駐台外館、國際智庫及海外榮光會互動合作，宣揚台灣尊崇退伍軍人、完善照顧體系的核心價值，進一步提升台灣在國際退輔事務領域的能見度與影響力。

退輔會進一步指出，派遣榮家及榮服處首長出訪，分享並汲取友盟實務經驗，藉以全面提升榮民、榮眷服務與照顧品質。

退輔會 榮民

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