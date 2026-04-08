快訊

向美軍乞求停火！美防長曝伊朗「受夠了」 遭受毀滅性軍事失敗

美股早盤／慶祝行情噴發 道瓊大漲逾1300點、台積ADR飆6%

聽新聞
0:00 / 0:00

國內航線擬停飛花蓮…傅崐萁：花東人要安全回家路 請交通部說清楚

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報資料照
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報資料照

針對華信航空擬停飛花蓮航線，國民黨立院黨團總召傅崐萁今晚表示，此舉引發地方強烈反彈，不僅衝擊花東交通，更暴露政府整體交通與觀光政策嚴重失衡，最終犧牲的，是台灣人民最基本的交通權益。

傅崐萁說，先看最關鍵的事實：台灣觀光早已出現嚴重「逆差」。據統計，2025年國人出國約1894萬人次，創歷史新高，但來台國際旅客僅約857萬人次，千萬人次落差造成觀光逆差達7、8千億元。換言之，台灣的觀光收入大量外流，國際航線需求強勁、航空公司獲利穩定，卻未回饋國內運輸體系。

傅崐萁認為，在這樣的結構下，航空業本就應承擔「交叉補貼」責任。國際航線賺錢，合理用於支撐國內與偏鄉航線。但現在的荒謬現象是：國際線大賺，國內線卻說停就停，政府完全沒有制度要求，也沒有政策引導，形同放任失衡擴大。

傅崐萁批，華信以「載客率低、長期虧損」為由主張停飛，根本是本末倒置。花蓮航線從來就不是「市場航線」，而是政策性運輸，是當鐵路、公路中斷時，花東居民唯一的「救命通道」。今天交通部卻放任航空公司用商業邏輯決定存廢，等同宣告：花東人的交通權益，竟是用賺不賺錢來衡量。

傅崐萁指，其次交通部長期怠惰，才是真正讓航線走到今天的主因。無論是營運補貼、公共服務航線（PSO）制度、還是票價合理化機制，中央早有工具卻從未積極啟動。當（油價）成本上升、需求波動時，政府選擇袖手旁觀，最後再讓業者「自行停飛」，這不是市場機制，而是政策卸責。

傅崐萁續指，第三，民航局作為主管機關，更難辭其咎。當初在復興航空解散後，政府協調華信航空進場接手，就是為了確保花東航線不中斷，這是國家層級的承諾。如今航線說停就停，民航局卻沒有任何替代方案，請問主管機關到底在做什麼？

傅崐萁表示，第四，所謂「需求不足」，更是脫離現實的說詞。花蓮不是高雄、不是台中，沒有高鐵更沒有四通八達的高速公路與國道，交通條件本就脆弱。每逢颱風、地震甚至一場大雨，蘇花公路與鐵路隨時中斷，這不是假設，是過去幾年一再發生的事實。航空運輸是「備援生命線」，不是觀光附加選項。一旦停飛，等於讓整個區域在災時直接斷聯。

傅崐萁強調，若交通部今天可以默許花蓮航線因虧損停飛，明天是否也可以讓離島航線自生自滅？所謂區域平衡發展，難道只是選舉口號？花東人要的很簡單，一條安全回家的路。但現在的政府卻給出最冷血的答案：不賺錢，就不飛。「請交通部說清楚：你們到底是在保障人民回家的權利，還是在用獲利數字決定誰能回家？」

民航局 交通部 花蓮 傅崐萁

延伸閱讀

立榮航空期許政策允許業者彈性調整國內線航班

油價漲、飛花蓮航線搭載率低華信盼停飛 民航局回應了

華信想停飛花高航線…旅宿業示警 縣府：爭取中央支持

高雄花蓮航線年虧7000萬…華信嘆「苦撐沒意義」盼停飛換增班這航線

相關新聞

國內航線擬停飛花蓮…傅崐萁：花東人要安全回家路 請交通部說清楚

針對華信航空擬停飛花蓮航線，國民黨立院黨團總召傅崐萁今晚表示，此舉引發地方強烈反彈，不僅衝擊花東交通，更暴露政府整體交通與觀光政策嚴重失衡，最終犧牲的，是台灣人民最基本的交通權益。

台電重啟麥寮燃煤機組 國民黨：能源轉型跳票、全民吞空汙

針對台電宣布5月起短期調度麥寮電廠1號、3號燃煤機組加入供電，國民黨今日質疑，民進黨平時把「能源轉型」、「脫煤減碳」講得震天價響，結果國際情勢一有變化，立刻回頭找燃煤機組上場。這不只證明民進黨能源政策徹底破功，更暴露所謂「能源韌性...

賴總統不排除重啟核能 昔反核「送水哥」陳聖文改口：有條件支持

賴清德總統日前表態不排除核能重啟，被外界視為推翻民進黨過去「非核家園」政策，過去反核甚至到國民黨中央「送水」的民進黨大安文山議員擬參選人陳聖文在臉書表態，強調只要安全性提升能核廢問題能處理，他會持開放態度甚至支持...

雜音四起？被提名接任檢察總長遭質疑歷練不足 徐錫祥反應曝光

賴清德總統提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥接任檢察總長，立法院今舉辦公聽會，有人質疑徐的核心歷練不足、黨政人脈廣，雜音四起；徐錫祥表示，明天司法、內政委員會即將聯席審查人事同意權案，在此之前不宜多作說明。

鄭麗文中山陵致祭國父 提「中華民國」盼種下和平種子

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸，今上午前往中山陵拜謁國父孫中山。鄭麗文發表長篇演說，致詞時數度哽咽，她表示，提及國父孫中山推翻滿清，創立亞洲第一個民主共和國「中華民國」；21年後的今天再度來到中山陵，她希望種下和平的種子，讓所有後代子孫都在大樹的庇蔭下，毫無顧忌追尋屬於自己的夢想。 鄭麗文此次謁陵，未如過去幾次國民黨主席題字留下墨寶，不過仍率全體團員向國父陵寢宣讀祭文，並獻花致意。祭文中，使用「民國」紀元，強調鄭麗文在民國115年4月8日致祭於總理之靈，文末更強調「共創和平，寶島神州」。

歷史上的今天／1956年中日拳擊友誼賽 台灣聯隊勝出

1956年4月8日，中日拳擊友誼賽晚間在三軍球場舉行，台灣聯隊以4：2勝日本中央大學拳擊隊。台聯隊中最佳選手藺世全在壓軸戰中險勝日隊高橋修，贏得4000多位觀眾的喝采。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。