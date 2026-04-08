國內航線擬停飛花蓮…傅崐萁：花東人要安全回家路 請交通部說清楚

針對華信航空擬停飛花蓮航線，國民黨立院黨團總召傅崐萁今晚表示，此舉引發地方強烈反彈，不僅衝擊花東交通，更暴露政府整體交通與觀光政策嚴重失衡，最終犧牲的，是台灣人民最基本的交通權益。

傅崐萁說，先看最關鍵的事實：台灣觀光早已出現嚴重「逆差」。據統計，2025年國人出國約1894萬人次，創歷史新高，但來台國際旅客僅約857萬人次，千萬人次落差造成觀光逆差達7、8千億元。換言之，台灣的觀光收入大量外流，國際航線需求強勁、航空公司獲利穩定，卻未回饋國內運輸體系。

傅崐萁認為，在這樣的結構下，航空業本就應承擔「交叉補貼」責任。國際航線賺錢，合理用於支撐國內與偏鄉航線。但現在的荒謬現象是：國際線大賺，國內線卻說停就停，政府完全沒有制度要求，也沒有政策引導，形同放任失衡擴大。

傅崐萁批，華信以「載客率低、長期虧損」為由主張停飛，根本是本末倒置。花蓮航線從來就不是「市場航線」，而是政策性運輸，是當鐵路、公路中斷時，花東居民唯一的「救命通道」。今天交通部卻放任航空公司用商業邏輯決定存廢，等同宣告：花東人的交通權益，竟是用賺不賺錢來衡量。

傅崐萁指，其次交通部長期怠惰，才是真正讓航線走到今天的主因。無論是營運補貼、公共服務航線（PSO）制度、還是票價合理化機制，中央早有工具卻從未積極啟動。當（油價）成本上升、需求波動時，政府選擇袖手旁觀，最後再讓業者「自行停飛」，這不是市場機制，而是政策卸責。

傅崐萁續指，第三，民航局作為主管機關，更難辭其咎。當初在復興航空解散後，政府協調華信航空進場接手，就是為了確保花東航線不中斷，這是國家層級的承諾。如今航線說停就停，民航局卻沒有任何替代方案，請問主管機關到底在做什麼？

傅崐萁表示，第四，所謂「需求不足」，更是脫離現實的說詞。花蓮不是高雄、不是台中，沒有高鐵更沒有四通八達的高速公路與國道，交通條件本就脆弱。每逢颱風、地震甚至一場大雨，蘇花公路與鐵路隨時中斷，這不是假設，是過去幾年一再發生的事實。航空運輸是「備援生命線」，不是觀光附加選項。一旦停飛，等於讓整個區域在災時直接斷聯。

傅崐萁強調，若交通部今天可以默許花蓮航線因虧損停飛，明天是否也可以讓離島航線自生自滅？所謂區域平衡發展，難道只是選舉口號？花東人要的很簡單，一條安全回家的路。但現在的政府卻給出最冷血的答案：不賺錢，就不飛。「請交通部說清楚：你們到底是在保障人民回家的權利，還是在用獲利數字決定誰能回家？」