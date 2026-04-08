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陸男來台拍片寫「中國台灣」還附五星旗 移民署禁入境2年

中央社／ 台北8日電
移民署。圖／聯合報系資料照
移民署。圖／聯合報系資料照

梁姓中國人去年申請赴台觀光，但有民眾檢舉他在小紅書帳號「中山央美梁博士」發布來台旅遊影片中稱呼「中國台灣」還加五星紅旗。移民署審查認定，此舉惡意貶損中華民國尊嚴，因此拒絕其入境2年；梁男不服，質疑限制言論自由並提訴願，但今年3月遭行政院駁回。

行政院今年3月公布的訴願決定書指出，1名梁姓中國人去年10月以旅居泰國留學生資格申請來台觀光，但遭內政部移民署以「曾有違背對等尊嚴言行」而通知不予許可來台觀光2年，時間自民國114年8月30日至116年8月29日止。

梁男主張，曾致電移民署詢問「違背對等尊嚴言行」為何，但移民署不透露，還要他自行回想；經推測，可能與他發布在小紅書的旅遊影片有關，但這是大陸地區人民的習慣稱呼，沒有貶低或否定的主觀意圖，原處分已違行政程序法的明確性要求，也涉限制言論自由，並有違比例原則。

移民署反駁，去年8月收到民眾檢舉，梁男在社群媒體發布來台旅遊影片，稱呼中國台灣，並在文字前方加上五星紅旗，此舉顯然惡意貶損中華民國尊嚴；後來梁男又於去年10月申請來台觀光，考量梁男曾違背對等尊嚴言行，因此不予許可其來台觀光及管制進入台灣2年，處分內容已寫得非常清楚。

移民署指出，觀諸兩岸情勢複雜敏感，基於公益考量，勢必恪守對中國大陸人士入境台灣的管理機制，梁男本案行為，企圖矮化中華民國主權，惡意貶損中華民國尊嚴，符合不予許可期間處理原則第2點第5款規定要件，經綜合考量維護國家尊嚴、國家安全與社會秩序等因素，處分手段與行政目的間符合比例原則。

行政院訴願審議委員會審酌，梁男未否認本案行為，移民署依觀光活動許可辦法、進入許可辦法、不予許可期間處理原則等規定做出處分，沒有違反兩岸人民關係條例規範大陸地區人民進入台灣地區的立法意旨，並無不妥。

審議委員會指出，近年作為敵對勢力的中共官方為謀求統一，積極對台進行認知作戰，企圖混淆民眾的敵我認知，梁男上傳公開社群網站的台灣旅遊影片稱呼中國台灣、及在文字前方加五星紅旗，恐涉及中共統戰一部分，易引發為中共統戰所用聯想，貶損國家尊嚴、有違整體利益。

審議委員會說，本案行為屬違背對等尊嚴原則的不當行為，已符不予許可期間處理原則規定要件，原處分應予維持，因此駁回訴願。如不服，得於決定書送達的次日起2個月內向台北高等行政法院提起行政訴訟。

移民署 行政院

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