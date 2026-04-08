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賴總統不排除重啟核能 昔反核「送水哥」陳聖文改口：有條件支持

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
賴清德總統日前表態不排除核能重啟，被外界視為推翻民進黨過去「非核家園」政策，過去反核甚至到國民黨中央「送水」的民進黨大安文山議員擬參選人陳聖文（右）在臉書表態，強調只要安全性提升能核廢問題能處理，他會持開放態度甚至支持。圖／本報系資料照片
賴清德總統日前表態不排除核能重啟，被外界視為推翻民進黨過去「非核家園」政策，過去反核甚至到國民黨中央「送水」的民進黨大安文山議員擬參選人陳聖文（右）在臉書表態，強調只要安全性提升能核廢問題能處理，他會持開放態度甚至支持。圖／本報系資料照片

賴清德總統日前表態不排除核能重啟，被外界視為推翻民進黨過去「非核家園」政策，過去反核甚至到國民黨中央「送水」的民進黨大安文山議員擬參選人陳聖文在臉書表態，強調只要安全性提升能核廢問題能處理，他會持開放態度甚至支持，強調立場沒變支持非核家園，但仍不能忽視現實問題。

陳聖文強調，他的立場一直很一致支持非核家園立場，直到現在也沒有改變，原因很單純也很務實，核廢料處理與最終處置，至今仍缺乏一個兼顧安全性與社會共識的成熟解方，在這樣前提下需要更審慎看待能源選擇，也要對未來世代負起責任。

陳聖文表示，台灣已經在2025年達成非核家園，目前電力備轉容量率在日間尖峰多維持在10%以上，夜間大約6%到7%，短期內看不到缺電危機，但同時AI時代的來臨，用電需求會持續上升，能源問題只會比過去更複雜，他認為不能逃避現實可以談，但前提不能跳過安全，也不能逃避責任。

陳聖文強調，如果是舊核能，核廢料問題依然存在，我反對，但如果是新世代的核能技術，在安全性明確提升，而且核廢問題能被妥善處理的前提下，他會持開放態度甚至支持，因為發展不能停，但風險也不能被忽視，未來不管政策怎麼走，理念很清楚也從來沒變，核安要顧、核廢料要有解、社會要有共識，這三件事，一個都不能少。

賴清德 核能

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