雜音四起？被提名接任檢察總長遭質疑歷練不足 徐錫祥反應曝光

賴清德總統提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥接任檢察總長，立法院今舉辦公聽會，有人質疑徐的核心歷練不足、黨政人脈廣，雜音四起；徐錫祥表示，明天司法、內政委員會即將聯席審查人事同意權案，在此之前不宜多作說明。

徐錫祥表示，明天人事同意權案即將審查，如果現在對公聽會內容回應，會變成「你一句我一句的」，所以暫不回應或者評論。

台高檢主任檢察官陳宏達今天出席公聽會指出，檢察總長是檢察體系的「台積電」，認為徐的核心歷練不足，曾任政務官的濃厚政治性，讓社會質疑是否能斬斷黨政人脈關係，只對法律與證據負責？

陳宏達還認為，徐錫祥雖擔任法務部政務次長及最高檢察署主任檢察官數月，但主要問題在於核心歷練不足，沒有擔任過台北地檢署檢察長、二審檢察長，相較於前三任檢察總長的歷練，仍顯然不足。

陳宏達說，徐錫祥曾任法務部次長，與政務、政黨體系的互動、政治人脈網絡及政策脈絡承繼，勢必更為密切而難以切割。