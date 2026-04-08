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雜音四起？被提名接任檢察總長遭質疑歷練不足 徐錫祥反應曝光

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
最高檢察署主任檢察官徐錫祥。圖／聯合報系資料照片
最高檢察署主任檢察官徐錫祥。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥接任檢察總長立法院今舉辦公聽會，有人質疑徐的核心歷練不足、黨政人脈廣，雜音四起；徐錫祥表示，明天司法、內政委員會即將聯席審查人事同意權案，在此之前不宜多作說明。

徐錫祥表示，明天人事同意權案即將審查，如果現在對公聽會內容回應，會變成「你一句我一句的」，所以暫不回應或者評論。

台高檢主任檢察官陳宏達今天出席公聽會指出，檢察總長是檢察體系的「台積電」，認為徐的核心歷練不足，曾任政務官的濃厚政治性，讓社會質疑是否能斬斷黨政人脈關係，只對法律與證據負責？

陳宏達還認為，徐錫祥雖擔任法務部政務次長及最高檢察署主任檢察官數月，但主要問題在於核心歷練不足，沒有擔任過台北地檢署檢察長、二審檢察長，相較於前三任檢察總長的歷練，仍顯然不足。

陳宏達說，徐錫祥曾任法務部次長，與政務、政黨體系的互動、政治人脈網絡及政策脈絡承繼，勢必更為密切而難以切割。

賴清德 徐錫祥 檢察總長 立法院

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