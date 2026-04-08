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強化海纜韌性 數發部：埋得更深並加鐵甲防護

中央社／ 台北8日電
數發部長林宜敬。圖／本報資料照片 許正宏
數發部長林宜敬。圖／本報資料照片 許正宏

為強化海底電纜韌性，數發部林宜敬今天表示，持續鼓勵電信業者新設國內、外海纜。新鋪設的海纜將會埋得更深，並加上鐵甲防護，同時也會加強監控，當海纜發生斷訊事件，可在第一時間知道，並加快修復速度。

數發部7日公布首份台灣海纜損害分析及策進報告，114年度海纜威脅呈現「近岸人為侵擾、遠海天災威脅」特徵，其中船錨勾損為近岸受損主因。數發部表示，透過提升韌性，建構多重備援及深化國際協防、落實重罰與預警、精進實體防護，鼓勵新建海纜與維持高壓取締等4大作為，持續強化主動防禦與韌性建構。

立法院交通委員會今天邀請數發部長林宜敬列席報告業務概況，並備質詢。林宜敬在報告中指出，為落實建構數位台灣的數位政策目標，並扣合落實5大信賴產業及AI新10大建設等上位政策藍圖，將以「推動AI產業發展」、「強化資安韌性」、「落實打詐作為」以及「強化數位政府建設」為4大主軸，打造創新、安全且以民為本的數位國家。

為強化海底通訊電纜韌性，林宜敬表示，數發部於114年會同國家通訊傳播委員會，推動修正「電信管理法」第72條，增訂沒收及處置故意破壞海纜犯罪工具、船舶或其他機械設備的規定，並已於今年1月5日發布施行。藉由完善法制基礎，提升海纜安全防護效能。

林宜敬指出，持續鼓勵電信業者新設國內、外海纜，國際海纜-東南亞日本二號海纜（Southeast Asia-Japan 2 Submarine Cable, SJC2）與杏子海纜Apricot已於114年投入營運；國內海纜「台馬4號」、「台澎4號」及「澎金4號」預計今年6月完工。同時，亦補助業者建置或擴充微波等第二傳輸路由系統容量，透過增加多元通訊路由，降低斷纜事件對通訊服務的衝擊。

林宜敬表示，新鋪設的海纜將會埋得更深，並加上鐵甲防護，同時也會加強監控，當海纜發生斷訊事件，可在第一時間知道，並加快修復速度，事後會想盡辦法找到肇事者，如果經查是故意為之，可以沒入犯罪工具，並加強懲罰。

林宜敬表示，將透過公私協力機制，持續輔導電信業者強化海纜登陸站防護措施，去年已核定4案補助案申請。今年起補助範圍進一步擴大，納入海纜預警系統精進及加速斷纜修復流程等措施，強化事前預警與事後復原能量。

林宜敬 數發部 海纜

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