美學者：台積電在美投資 台製先進晶片占比仍高

紐約智庫「外交關係協會」亞洲研究員石可為在紐約舉行的台灣高科技供應鏈研討會指出，即使台積電在亞利桑那州投資成功，台灣最先進晶片製造占比仍將維持目前水準；台美關係對美國的重要性遠超過半導體。

紐約智庫Network 20/20與駐紐約辦事處6日舉辦「台灣在美國高科技供應鏈中的角色：機會與挑戰」研討會，活動聚焦分析台灣在全球高科技供應鏈、人工智慧競爭及晶片產業生態系的角色。

外交關係協會（Council on Foreign Relations）亞洲研究員石可為（David Sacks）、Network20/20新興技術與國家安全講座教授暨數位與網路空間政策計畫主任西格爾（Adam Segal）、天普大學政治學教授暨「科技、民主與社會研究中心」海外資深研究員薛媖月（Roselyn Hsueh），華府智庫資訊科技與創新基金會全球創新政策副總裁埃澤爾（Stephen Ezell）等出席。

石可為認為，台灣不會因投資美國而失去半導體製造領域優勢，最尖端晶片仍將在台灣製造。以目前市場對半導體需求不斷成長，即使台積電在亞利桑那州投資極成功，最先進晶片製造占比仍將維持目前水準。

他說，美國對台承諾不只攸關半導體，1979年美國會通過台灣關係法時，半導體產業尚未成形，台美關係對美國的重要性遠超過半導體。

埃澤爾表示，台灣位於半導體領域核心地位，雙方在高科技產業具跨領域及共生互補的關係。數據顯示，美國企業客戶占台灣晶圓代工廠總營收約7成，其中蘋果（Apple）一度占台積電營收25%，美國高階半導體材料及先進設備出口商營收高達45%來自台灣市場，可見台美在半導體產業發展是緊密的共生（Symbiotic）夥伴關係。

西格爾指出，台灣在AI資料中心及邏輯半導體領域處於絕對主導地位，全球AI伺服器有9成在台灣生產，在先進半導體封裝測試領域擁有全球領先關鍵地位。

薛媖月表示，當前地緣政治及美中科技戰背景下，台美較以往任何時間都更應緊密合作，最大化相互依存關係所帶來的利益。

駐紐約辦事處長李志強致詞指出，2026年不僅標誌美國建國250週年，也是台灣實行總統直選30週年，台灣對數十年來台美合作及美國對台灣的跨黨派支持深感珍惜。台灣未來將繼續與美國及理念相近國家緊密合作，共同維護區域和平穩定與共同繁榮，確保全球供應鏈韌性。

Network 20/20為教育學者派翠西亞．杭亭頓（Patricia Huntington）於911事件後，有感美國大眾對國際事務認識不足而設立的非營利組織，旨在連結民間機構與外交政策圈，促進外交政策及全球挑戰的認識、討論。