蕭美琴接見拉脫維亞國會訪團 盼強化民主與安全合作

副總統蕭美琴今天接見「拉脫維亞國會友台小組訪問團」時表示，台灣與拉脫維亞地理距離雖然遙遠，但在面對地緣政治挑戰時，雙方對於強化民主制度與維護自由價值有著共同關切，未來亦期盼在產業與安全領域持續深化合作。

總統府晚間發布新聞稿指出，副總統上午接見「拉脫維亞國會友台小組訪問團」致詞時表示，台灣與拉脫維亞雖然地理距離遙遠，位處世界不同區域；然而，雙方在許多領域擁有共同利益，特別是在面臨諸多地緣政治挑戰的情勢下，強化民主制度更顯重要。

副總統並指出，台灣從不將自由視為理所當然，也深切體認到維護自由與民主的必要性，並持續強化自我防衛能力與國家安全。

副總統認為，台灣與拉脫維亞在自主技術、無人系統及人工智慧等產業領域具備進一步合作的潛力，尤其台灣在全球半導體晶片產業占有關鍵地位，在人工智慧硬體製造領域同樣扮演重要角色。台灣期盼運用相關優勢，進一步強化國家安全與防衛能力，以維護所珍視的價值，也期待與拉脫維亞持續深化合作。