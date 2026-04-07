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內政部審竣台南市國土功能分區圖 19縣市完成

中央社／ 台北7日電

內政部國土署表示，今天已審竣台南市國土功能分區圖，目前除了南投縣、台北市及桃園市外，全國已有19個縣市的國土功能分區圖審議完成。

國土署晚間透過新聞稿表示，今天召開國土計畫審議會第47次會議，審議「台南市國土功能分區圖（草案）」，針對民間團體關心沙崙地區因科學園區及周邊區域開發需求進行國土功能分區調整，將影響草鴞棲地部分，審議會在聽取台南市政府及國科會代表說明後，同意市府撤回科學園區及周邊區域的國土功能分區調整案。

國土署表示，這次審議已明確核定範圍的相關重大建設案件，包括國家太空中心臺南沙崙整合測試研發基地、安平商港剩餘土方區（圍堤工程）等案原則同意。

國土署指出，國土功能分區圖目前屬於繪製階段，除配合行政院核定重大建設必要外，台南市政府仍應依各級國土計畫指導務實規劃並劃設適當國土功能分區，並與地方民眾充分溝通，以取得共識。另外，即便劃設為城鄉發展地區，後續仍須辦理土地開發申請程序，並非劃設後可立即開發利用。

國土署說，目前已完成審議全國19個縣市國土功能分區圖，也請台南市政府配合大會決議，引導土地合理利用，落實環境保育及守護國土永續。

國科會 南投縣 內政部

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