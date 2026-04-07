內政部辦講座談言論自由 鄭竹梅：至今我國仍面臨陸武力犯台威脅

內政部今辦115年言論自由日紀念講座活動，內政部長劉世芳表示，言論自由在民主社會裡有法治保障，也就是說言論自由不能侵害別人的自由；不能夠以戰爭、武力、以其他大家沒辦法接受的部分，來擴張言論自由，但數位時代面臨挑戰。鄭南榕基金會董事長鄭竹梅也說，至今我國仍面臨中國武力犯台的威脅。

內政部今辦講座，以「從噤聲的喉嚨到被演算的眼球」為主題，透過影像放映與跨界對談，和民眾一起回顧台灣從威權審查走入數位演算時代的演進歷程。本次活動由「法律白話文運動」社群總監劉珞亦主持，邀請導演陳文彬、彩評人翁煌德、影音創作者「南爸講」及《SNYOTR影樂書年代誌》總編輯張茵惠與談。

劉世芳致詞時說，言論自由在台灣是有重量的。從以前威權時代、獨裁時代，言論自由只能在自己家裡，只能透過小小的聲音來講話，經過民主運動後，言論自由一直被很多民眾支持，建構出民主社會、法治社會。但隨著科技進步、民主制度演變，言論自由放到數位時代裡，卻沒有看到邊界、界限、沒看到國界，是一個非常大的挑戰。

劉世芳說，大家都知道言論自由在民主社會裡，有法治來保障，也就是說，言論自由不能侵害別人的自由，不能以戰爭、武力、以其他沒辦法接受的部分，來擴張自己的言論自由，甚至是造謠。可是在數位時代裡面非常難，因為從來不曉得數位時代裡的山域界限、水域界限，到底在什麼地方。

鄭竹梅致詞也說，今天是鄭南榕過世周年，過世時是42歲，鄭南榕在1989年4月7日過世，1989年年底媽媽當選立委，每一年台灣的政治情況都不一樣，雖然鄭南榕過世時，台灣已經解除戒嚴，「但為什麼他還必須用生命犧牲來爭取言論自由？」因為那時還沒有修正刑法100條，叛亂條例還在，以及其他相關限制人民言論自由的法律，是要到1992年、1993年在經過群眾社會運動的聚集下爭取而來的。

鄭竹梅強調，自由從來不是從天而降的，自由都是透過人民聚集的互動去爭取而來，同樣和平也是，躺平不會帶來和平，躺平並不能帶來真正的和平，投降也不會，「鄭南榕用生命，告訴我們這件事情，他是一個行動大於言語的人，他用他的死亡說出了一切。」

鄭竹梅說，台灣仍然面臨著中國武力犯台的威脅，1989年11月《時代雜誌》的封面標題就是「中國是否會武力犯台」，37年後的今天，共機每日繞台，這都侵害台灣的主權。台灣必須要維持主權的獨立，才有辦法、有可能維持言論自由的空間。一旦台灣的主權受到威脅，言論自由就有可能受到危害。

內政部今舉辦115年言論自由日紀念講座活動，內政部長劉世芳上台致詞。記者張曼蘋／攝影