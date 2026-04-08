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基隆市交通政策奏效 多項事故指標成績亮眼

文／ 基隆市政府

「全般」事故每十萬人死傷較113年減少195人（下降14.6%），排名進步1名。 圖／基隆市政府提供
「全般」事故每十萬人死傷較113年減少195人（下降14.6%），排名進步1名。 圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑自112年1月起率全國之先推動「行人友善」政策，透過整平騎樓、設置庇護島與行穿線優化等措施，全面提升市區步行空間，依交通部各項道安資料統計顯示，「行人友善」、「行人有序」及「路暢專案」等政策奏效，成績亮眼，交通事故傷亡件數持續降低。

「機車」事故每十萬人死傷較113年減少142人（下降13.7%），排名進步1名。 圖／基隆市政府提供
「機車」事故每十萬人死傷較113年減少142人（下降13.7%），排名進步1名。 圖／基隆市政府提供

依據交通部道安資料顯示，基隆市114年「全般」交通事故每十萬人死傷1,132人，於本島排名第1名；「機車」事故每十萬人死傷人數為889人，於本島排名第1名；「行人」事故每十萬人死傷人數為56.2人，於本島排名第2名；「高齡者」事故每十萬人死傷人數為192人，於本島排名第2名；「酒駕」事故每十萬人死傷人數為20.8人，於本島排名第3名，多項指標均名列前茅，成績亮眼。

為提升市民交通安全，降低事故傷亡情形，市長謝國樑自112年1月起率全國之先推動「行人友善」政策，透過整平騎樓、設置庇護島與行穿線優化等措施，全面提升市區步行空間，並透過執法作為，深化駕駛人停讓觀念；更自113年11月起推動「行人有序」政策，導正行人正確用路習慣。

「行人」事故每十萬人死傷較113 年減少44.4人（下降44.1%），排名進步16名。 圖／基隆市政府提供
「行人」事故每十萬人死傷較113 年減少44.4人（下降44.1%），排名進步16名。 圖／基隆市政府提供

另基隆市警察局為提升路口安全，自114年4月1日起同步執行「路暢專案」，針對併排停車、岔路口違停、違規占用行人穿越道等行為，持續強化巡查及取締工作，逐步清除影響行人安全的潛在風險。

經分析基隆市114年「全般」事故每十萬人死傷較113年減少195人（下降14.6%），排名進步1名；「機車」事故每十萬人死傷較113年減少142人（下降13.7%），排名進步1名；「行人」事故每十萬人死傷較113 年減少44.4人（下降44.1%），排名進步16名。

「高齡者」事故每十萬人死傷較113年減少30人（下降13.5%），排名進步2名。 圖／基隆市政府提供
「高齡者」事故每十萬人死傷較113年減少30人（下降13.5%），排名進步2名。 圖／基隆市政府提供

「高齡者」事故每十萬人死傷較113年減少30人（下降13.5%），排名進步2名；「酒駕」事故每十萬人死傷較113年減少5.5人（下降14.6%），排名進步1名。顯示「行人友善」、「行人有序」及「路暢專案」等政策奏效，交通事故傷亡件數持續降低。

「酒駕」事故每十萬人死傷較113年減少5.5人（下降14.6%），排名進步1名。 圖／基隆市政府提供
「酒駕」事故每十萬人死傷較113年減少5.5人（下降14.6%），排名進步1名。 圖／基隆市政府提供

基隆市警察局表示，死傷人數創新低只是階段性的肯定，交通安全「沒有最好，只有更好」，未來將持續與市政府各團隊合作，滾動式調整道安措施，並針對基隆多雨、丘陵地形等特性，加強雨天及夜間的照明與警示設備，提升行人通行安全，希望全體市民能與市府共同努力，讓「路口停讓」與「行走有序」成為基隆人的生活DNA，打造全民安心步行的暖心城市。(基隆市政府廣告)

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