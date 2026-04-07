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高雄春捲中毒案擴大 柯志恩點出抽驗問題且建議啟動「代位求償」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市正義市場爆發春捲食物中毒案，立委柯志恩認為，市府應該要啟動代位求償機制。圖／本報資料照
高雄市正義市場爆發春捲食物中毒案，立委柯志恩認為，市府應該要啟動代位求償機制。圖／本報資料照

今天是「世界健康日」，高雄春捲中毒案受害者卻持續攀升，且有病患仍在住院中。立委柯志恩表示，高雄清明節專案樣本數相對偏低，且重點不是放在市場現場環境的病菌檢測，專業判斷有偏差。另建議市府啟動代位求償機制，動用預備金協助受害市民支應醫療費用，並由法制局協助鄉親向業者追償，不應讓受害者獨自面對繁瑣的法律程序。

苓雅區正義市場春捲攤商引發重大食安事件，立委柯志恩表示，食安把關的第一道防線在於抽驗廣度，高市衛生局在清明節前僅抽查 41 件、「合格率達 97.6%」，而桃園市抽驗255件，其他四都也多落在50至90 件之間，高雄作為百萬人口的大城市，樣本數相對偏低，當稽查件數遠低於其他都會區時，防護網難免出現疏漏，預警效果有限。

此外，春捲屬於複合式熟食，其核心致病風險主要來自微生物滋生（如沙門氏菌），在 41 件樣本中，重點卻放在檢驗農藥殘留、防腐劑、甜味劑、著色劑、動物用藥及黃麴毒素等項目，而非針對市場現場環境的沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌等致病菌檢測。數據上的合格率再高，對受害市民仍缺乏實質保護。

柯提出兩大訴求，第一、衛生局應重新檢討專案稽查流程，未來針對高風險時令食品，必須強制納入沙門氏菌等微生物檢測，不再允許選擇性、偏誤性的稽查。其次，啟動代位求償機制，因為本次事件規模較大且行政稽查確有疏失，建議陳其邁市長動用預備金協助受害市民支應醫療費用，並由法制局協助鄉親向業者追償，不應讓受害者獨自面對繁瑣的法律程序。

柯志恩強調，春捲攤商必須負起經營衛生責任，但政府的監督角色也不能缺席。此次暴露出市府平時對基層攤商的輔導與列管流於形式，當政府的稽查量不夠、質也不對，最終受苦的就是無辜的市民。

柯志恩 衛生局 高雄

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