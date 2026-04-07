社宅送審台製磁磚越南代工 卓榮泰：美UL認證國內承認

國民黨立委鄭正鈐今質詢，指社宅送審資料及實際建材不同，當初送審資料使用台製，但實際卻是「越南代工廠」的磁磚。內政部長劉世芳說，興建社宅須符合綠建築、智慧建築、抗震三大標章，還是按照原來標準。行政院長卓榮泰表示，興建社宅標準一致，美國安全認證UL標準也受我國認可。

鄭正鈐質詢提及，2021年時任內政部次長、現任住都中心董事長花敬群說，社宅需要符合「綠建築、智慧建築、還有抗震」三大標章，但他接到陳情，在高雄包括仁武興建社宅時，送審建材跟實際現場運用的建材，是不一樣的。3月20日內政部提供資料後，廠商承認送審資料使用的是台製、符合環保標章以及綠建材標準，不過實際上使用的是越南代工廠的磁磚。

劉世芳說，他們去查所有國家住都中心統包工程契約規定，目前綠建材或環保標章，是按照原來標準；所謂綠建材、環保標章，只要符合規格，政府全部都認定。

鄭正鈐反駁，當時送審品牌是國產品牌，要符合CNS 9737陶瓷面磚標準。可是現場運用的是越南代工廠商，並沒有符合CNS 9737環保標章，現在混淆置換概念，認為用美國認證UL標準，就可以取代台灣環保認證嗎？這完全是兩碼事。

劉世芳表示，若有不法情事，歡迎移送檢調調查，內政部也會提供仁武社宅相關送審資料與契約資訊；卓榮泰說，社宅興建標準一致，包括美國UL安全認證國內也承認，相關建築規範都可再進一步說明。