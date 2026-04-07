藍營提育兒減工時修法 卓揆：已在「生育、養育、教育」提出具體政策

針對國民黨團提案擬修法將育兒減工時的孩童年齡放寬至12歲，並由政府支付薪資差額等主張，行政院長卓榮泰7日表示，建構整套且完整的人口對策一直是政府的既定方針。政府目前已在「生育、養育、教育」三大面向實施多項具體政策，旨在透過多元制度建立，讓育兒家庭與青年成長都能得到充分支持。

卓榮泰表示，在生育方面，政府除了提供不孕症補助，各項保險給付也已補足至10萬元；養育部分則持續推動「0到6歲國家一起養」，並由勞動部提出企業育嬰設施補助。至於教育面向，除了基本的國民教育，政府亦全面實施國高中學雜費減免，以及私立大學每年35,000元的補助。

卓榮泰特別舉出今年元旦起實施的「育嬰留停以日申請」新制為例，強調政策已精準對接民眾需求。該新制實施至今，申請數量逐月增高，累計已突破1萬件，更重要的是，男性提出申請的比例從原本的27.8%大幅增加到49.6%，成長將近一倍。這顯示政策成功帶動不分性別共同參與家庭照顧，落實更公平的性別平等精神。

展望未來，卓榮泰提到，將持續從生育、養育、教育三方面研議整體政策，致力於達成推高生育率、提供更全面家庭支持，以及強化青年教育學習成長等三大目標。政府期盼能建立更友善的職場環境與家庭支持系統，確保整個人口對策能全面實施，讓國人安心生養。