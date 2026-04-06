歐洲台灣研究回顧解嚴前後 社運影像黨外雜誌引注目

歐洲台灣研究學會（EATS）年會近日在英國舉行，罕見展出台灣1987年解嚴前後至2000年代的重大政治事件和社會運動影像、黨外雜誌，並放映戒嚴、解嚴相關議題紀錄片。

在其中一部紀錄片，主角是白色恐怖受難人、鄒族領袖高一生的長女高菊花。2016年逝世的高菊花生前藝名「派娜娜」，是1950和1960年代在台灣風靡一時的拉丁歌后。受制於被貼上「共匪」標籤的家庭背景，原本已準備赴美深造的高菊花在戒嚴時期遭監控、被迫接受情治單位利用，甚至被要求「親近」外籍人士以執行特殊任務。

高菊花的故事涉及冷戰時代國際局勢和台灣戒嚴體制，近年被重新挖掘、引發不少討論，長版紀錄片「傳奇女伶高菊花」訂5月15日在台灣上映。

EATS年會則放映短版。影片監製、台灣獨立音樂品牌「野火樂集」創辦人熊儒賢今天告訴中央社，「傳奇女伶高菊花」前後兩個版本的主要差異為從「記錄一個人」演進至長版的「重新理解一段歷史」，從高菊花生前口述和她女兒重新閱讀母親少女時期日記開始，帶領觀眾深入探索政府監控檔案和來自波蘭等國家的資料。

「傳奇女伶高菊花」觸及人權、女性、白色恐怖與轉型正義。熊儒賢透露，配合影片在台上映，團隊將規劃多場映後座談，以促進台灣內部的公共討論和跨世代連結，並讓歷史由冰冷檔案回歸到有溫度的「人與人之間」。

此外，影片將透過參與影展和文化交流走向國際。熊儒賢說，高菊花的故事來自台灣，觸及的卻是更普遍的問題：當國家與權力介入個人生命，個人可能如何被消音、聲音被扭曲。

●戒嚴體制觸及社會多層面 國際經驗相互映照

在朴茨茅斯大學（University of Portsmouth）舉行的EATS年會長達3天，主題為台灣戒嚴末期與民主化開端，來自不同國家的研究人員從多元角度探討威權體制、轉型正義、冷戰遺產等，相互映照台灣與其他國家的經驗和世界史脈絡，廣及政治、社會、經濟、文化藝術和個人生活層次，凸顯相關議題終究不脫「人性關懷」核心。

統籌主辦的朴茨茅斯大學副教授Isabelle Cockel接受中央社採訪表示，雖然2027年才是台灣解嚴40週年，但從今年回推40年至1986年，當時正是台灣即將邁向解嚴的時候；在向前看、往前走的同時，也有必要回顧過去，而這樣的思考事實上也適用當代台灣，「很多我們如今習以為常的權利和自由，在解嚴前後仍然只是人們的渴望」。

為將戒嚴和威權體制在各領域對個人有形或無形的控制與限制具體化、視覺化，並呈現解嚴和民主化進程既非線性發展、更未必是歷史必然，而是與許多人的選擇和行動有關，EATS在年會期間舉辦資深攝影記者黃子明的紀實攝影作品展，涵蓋言論自由、國會改選、1980年代520農民運動、519「只要解嚴、不要國安法」政治運動等主題，並放映黃子明採訪黨外雜誌相關人士和調查局人員的紀錄片「幕後吶喊」。

此外，年會播放導演鍾宜杰採訪9位攝影家的紀錄片「民主之眼」，透過這些攝影家的作品回望1980至2000年代台灣社會轉型最劇烈的時期。

新聞從業超過30年的黃子明在攝影展現場接受中央社採訪時提到，政治和社會運動在1980與1990年代的台灣風起雲湧，如今活躍度確實不如以往，但從某個角度看，這反映台灣社會在各層面已進入「比以前好的狀態」、社會運作較以往成熟；雖然還是有許多問題得面對，但社會已往「比較合理的方向」發展。

●台史博中研院捐贈 黨外雜誌白色恐怖文獻落腳歐洲

EATS年會另一焦點為中央研究院台灣史研究所捐贈的白色恐怖文獻和檔案資料，以及國立台灣歷史博物館（台史博）捐贈一批黨外雜誌 。

Isabelle Cockel告訴中央社，這些書籍文物落腳歐洲、收藏於朴茨茅斯大學，她身為保管人，深感責任重大，正在思考如何將這些研究資源發揮到極致，可能的方案包含電子化，以及成立研究計畫和基地。

台史博館長張隆志告訴中央社，台史博圖書館收藏的黨外雜誌高達95%以上是來自民眾捐贈，並以顏柏川研究員2013年的捐贈為基礎，後來陸續獲10多人捐贈，包括白色恐怖受難者柯旗化的妻子柯蔡阿李、台灣民主運動人士劉峰松等人。

台史博收藏的黨外雜誌橫跨1970和1980年代，迄今已累積超過4000冊，其中包含「望春風」、「海外政論」等當時在海外發行的黨外刊物，民眾可在台史博圖書館閱覽。

張隆志說，捐贈黨外雜誌給EATS，目的是方便各國人士研究，並促進歷史資料以新的角度被理解。

台史博另已著手整理黨外雜誌目錄和各雜誌的「編輯前言」，並標註與禁刊、查封有關的歷史資訊，以協助讀者理解。為因應取締，黨外雜誌可多次改名、重新包裝上市。

張隆志提到，台灣最重要的黨外雜誌研究保存機構多是民間組織，例如由前民進黨主席林義雄和妻子方素敏共同創辦、位於宜蘭的慈林教育基金會。台史博擬與慈林合作，就雙方的黨外文物收藏進行分析比對和交流。

●駐英代表處舉辦晚會 朴茨茅斯副市長出席

駐英國代表處在EATS年會期間舉辦交流晚會，朴茨茅斯副市長卡迪（Abdul Kadir）出席。卡迪致詞提到，朴茨茅斯願與台灣展開多方面合作，並重視台灣象徵的價值觀和文化。

駐英國代表姚金祥則表示，民主化造就了台灣出色的經濟發展，維護台灣的民主燈塔地位至關重要；世界的繁榮安全，也與台灣海峽的和平穩定息息相關。