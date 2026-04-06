禁歌歷史引共鳴 新住民：言論自由得來不易

民進黨新住民事務部日前舉辦參訪活動，邀請新住民前往二二八國家紀念館及「自由花蕊」展覽參觀；在聽到知名歌曲「燒肉粽」曾因歌詞「自悲自嘆歹命人」被認為過於悲情，反映民眾生活困苦，可能影響社會士氣與政府形象而遭列為禁歌，不少新住民表示感到相當不可思議。

民進黨新住民事務部日前舉辦參訪活動，邀請新住民前往二二八國家紀念館及「自由花蕊」展覽參觀，透過實地導覽與解說，帶領新住民深入了解台灣民主發展的歷史脈絡與重要轉折。

活動中，新住民透過館內史料與展覽內容，認識二二八事件的歷史背景及其對台灣社會的深遠影響。有來自印尼的新住民分享，在其家鄉過去也曾發生類似的武力鎮壓事件，因此對台灣歷史中的相關經歷特別能感同身受，並對台灣一路走向民主的歷程深感敬佩。

在參觀「自由花蕊」特展時，新住民進一步了解台灣戒嚴時期的言論與文化限制。例如，知名歌曲「燒肉粽」曾因歌詞「自悲自嘆歹命人」被認為過於悲情，反映民眾生活困苦，可能影響社會士氣與政府形象，而遭列為禁歌。對於當時文化審查的嚴格程度，不少新住民表示感到相當不可思議，也更深刻體會言論自由得來不易。

民進黨新住民事務部主任張瑜庭表示，希望透過這次參訪，讓新住民更貼近台灣民主發展的歷程。

她指出，台灣社會的自由與民主需要共同守護，這不僅是政府或特定群體的責任，更是所有生活在這片土地上的人共同的課題。未來新住民事務部也將持續規劃多元文化與公共參與活動，促進新住民對台灣社會的認識與參與，協助其更深入融入台灣社會，並共同參與民主發展的進程。