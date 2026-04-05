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內政部與保全業交流 盼導入無人機強化防護韌性

中央社／ 台北5日電

推動保全業結合科技提升防護量能，刑事局今天表示，內政部長劉世芳、警政署長張榮興和刑事局長邱紹洲近日和業者茶敘，針對無人機等應用議題交流，盼藉公私協力強化防護韌性。

警政署刑事局下午發布新聞稿表示，劉世芳、張榮興和邱紹洲近日與國內主要保全業者代表進行茶敘，並就無人機及反無人機應用議題進行意見交流，希望透過公私協力，強化國內部分公部門及重要國營事業的防護韌性。

與會業者包括長期協助維護機場、捷運、電力設施、金融機構及政府機關等重要場域安全，對於實務運作及安全需求具高度專業經驗的多家重要保全業者。

刑事局說，根據內政部資料顯示，目前全國保全共計10萬2000餘人，其中有1萬1000餘人擔任公部門保全；如何強化保全業協助提升部分公部門及重要國營事業防護量能，並評估導入無人機操作及反制能力的可行性，為茶敘交流重點。

會中，就保全業導入無人機技術的可行模式、現行培訓制度及執行面挑戰進行討論。

內政部說明，現行無人機專業操作人員培訓成本較高，且關鍵基礎設施場域的專業保全人力調度不易，均為推動過程中需審慎評估之因素；未來將朝分次訓練、企業包班、補助培訓費用，以及於相關採購標案納入評選加分等方向研議，以降低業者負擔並提升參與誘因。

內政部強調，面對國內外安全威脅，將持續整合民間力量，推動保全產業朝向科技化與專業化發展，並建構政府與民間協力之安全防護體系，全面提升全社會防衛韌性。

機場 保全 刑事局

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