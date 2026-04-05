聯合報一周大事3/29~4/4

美國空軍1架F-15E「打擊鷹」雙座戰機4月3日在伊朗上空被擊落，1名武器系統官彈射逃生後一度失聯。美國總統川普5日凌晨在自創社媒真實社群發文，稱讚美軍在過去幾小時完成1場高風險的搜救行動。這場驚險救援歷時2天，美軍出動數百名特種部隊與數十架軍機，最後成功全員撤出。

2026-04-06 05:51