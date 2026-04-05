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聯合報一周大事3/29~4/4
國內
2日：中東戰事未歇，物價波動連帶影響航空燃油價格，行政院副院長鄭麗君宣布，已請交通部確保高鐵、台鐵、捷運、公車、客運票價不調漲，國內航線票價也協調暫緩調整。
2日：國內出現首例本土H7新型A型流感病例，衛福部疾管署表示，患者為七十多歲男性彰化鴨農，研判為偶發禽傳人事件。
4日：美伊戰爭影響全球石化原物料供應疑慮，經濟部協調中油四輕提前啟動，四月起逐步提升產量。
國外
31日：美國總統川普在白宮表示，美國將在「兩到三周內」結束對伊朗的軍事行動，美伊達成和平協議不是美軍撤離前提，打通荷莫茲海峽應由其他國家負責。
1日：美國太空總署（NASA）展開「阿提米絲二號」任務，四位太空人正式開啟逾半世紀的首次繞月之旅。
2日：美國總統川普簽署行政命令，針對進口專利藥和其原料課徵百分之一百關稅，其中歐盟、日韓、瑞士等國家可取得優惠稅率，並未提到台灣。
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