質疑假結婚…面試官失控摔物、威嚇遣返陸配 移民署開鍘了

據自由時報日前報導，移民署國境事務大隊派駐桃園機場的一名男性面談官，去年11月在辦理中國籍配偶入境「口詢」時，遭指以摔物、言語威嚇等方式進行面談，質疑一名27歲李姓女子疑似藉假結婚入境台灣，最終將其遣返，引發外界關注。

對此，移民署今（4）日發布新聞稿回應表示，針對媒體報導國境面談人員態度不佳一事，國境事務大隊完成調查後，已依規定對相關人員予以行政懲處，並持續強化面談教育訓練，在兼顧面談品質與民眾感受下，落實國境安全把關。

移民署指出，本案為黃姓國人與其中國籍配偶於桃園機場接受國境面談，因雙方對於相識及交往過程的說法出現重大瑕疵，經審認面談未通過，依法作成拒絕入境處分，相關程序均屬依法行政。

不過，移民署也坦言，面談過程中，承辦人員因認為當事人對部分事項多所隱瞞，詢問時語氣過於急切，確實有態度不佳情形。對此，除已完成行政懲處外，也責由幹部主動致電當事人說明。

國境事務大隊強調，國境面談屬依法辦理的必要程序，若民眾在面談過程中認為有不當情形，可即時向現場主管反映，或於事後提出申訴及行政救濟。未來也將持續精進面談訓練與流程品質，確保外來人口入境事由的真實性，維護國境安全。