土方之亂 盧秀燕再建議新制暫緩

土方之亂台中市首當其衝，中市府昨宣布去年申請開工的建照展延一年、今年申請的建照展延二年，並透過短期異地暫置、中期公有地暫置，以及長期台中港土方暫置區，緩解衝擊。台中市長盧秀燕強調，國家要實施計畫，執政能力很重要，建議中央暫時打住土方新制。

國土署昨晚回應，貿然暫停政策恐導致非法棄置回升，功虧一簣。

全台營建土方濫倒，中央推動管理新制，卻掀起全台土方之亂。中市府一月下旬與國土署開協調會時，建議中央成立跨區域整合平台，遭國土署官員嗆「自己的大便自己收」。當時盧秀燕要求官員道歉，更直指土方新制造成全國工程停擺，希望這項計畫暫緩，與業界商量完再說。

台中市去年營建剩餘土石方為六百五十八萬方，占全國百分之十七點九，中央新制上路後，中市沒有最終處理場，受影響最深，多名議員質疑可有解決之道？

中市都發局長李正偉表示，將分三階段處理，短期採異地暫置，中期正盤點全市公有土地窪地，後續會研訂相關計畫，長期則配合中央規畫，在台中港開闢南、北填方區，南填方區預計九月底開始收土。

李指出，短期異地暫置二月六日已公告實施，其次已盤點公有土地，目前找到十多處適合暫置或回填土石方的公有地，預計四月發包，應可支持到九月台中港南填方區啟用。許多營造商因無處可倒土石方被迫停工，市府已准展延建照，二○二五年申請開工的建案，可展延建照一年，若加上去年八月受到關稅與原物料影響的展延二年，最長可展延三年；今年申請開工的建案自動展延二年。

盧秀燕強調，新制造成天下大亂，雖然短期可調度減緩，但民怨已高漲，和過去中央強推國土計畫如出一轍；政策方向是對的，但執行能力很重要。

國土署表示，行政院已協調交通部、經濟部及內政部等，整合中部區域資源，協助台中及周邊縣市解決土石方去化問題，如彰濱暫置場十公頃已由國土署協助整地，後續交由彰化縣政府經營管理，近期將啟用；同時協調台中港暫置場七公頃土地，由台中市政府洽台中港務公司辦理。

國土署強調，中市府應主動盤點公有土地、公營事業及閒置工業區，以短期暫置與調度，並杜絕聯合壟斷等不法行為，確保土方去化透明及合法營運。

除中部外，行政院已協調台北港、桃園航空城、台南七股暫置場、南星計畫供出土量較大的直轄市暫置。