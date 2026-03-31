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電子入境卡爭議…韓擬刪除出發地、目的地欄位 外交部暫緩改電子入境系統

中央社／ 首爾31日專電
外交部。本報系資料照
外交部。本報系資料照

針對韓國電子入境卡爭議，韓國外交部相關官員今天表示，經相關部會協商，正檢討並推動刪除電子入境申報書中的「前一出發地」與「下一目的地」欄位，且不只針對台灣旅客。

根據韓聯社報導，韓國外交部官員今天表示，經相關部會協商，正檢討並推動刪除電子入境申報書中的「前一出發地」與「下一目的地」欄位。該官員說明，「此舉是為提升台灣旅客便利性、簡化出入境系統，並讓紙本與電子申報書格式一致，將由法務部負責準備。」

報導提及，目前僅存在於電子申報書、紙本沒有的「前一出發地」與「下一目的地」欄位，將一併從電子入境卡中刪除，且適用對象不僅限於台灣旅客，而是所有入境旅客。

該官員也強調，此舉是技術性與行政性的措施，並非因台灣設定3月31日為期限而採取行動，而是基於有助於韓台之間非官方實質合作的方向來處理。報導指出，雖然此項措施中國可能會不樂見，不過由於適用所有國家，預料影響有限。

對於韓國政府電子入境卡系統的「出發地」及「下一目的地」欄位錯列台灣為CHINA（TAIWAN），台灣外交部之前表示，若3月31日前未獲正面回應，台灣電子入國登記表中「出生地」及「居住地」的韓國標示4月起，將調整為「KOREA（SOUTH）」

不過台灣外交部今天召開例行新聞說明會時表示，韓方政府為了便利國際旅客，目前正進行內部行政、技術研議，以更新電子入境卡系統，考量台灣方之前已向韓方表達，期待韓方適切反應台灣方訴求，所以台灣方先暫緩更改電子入境系統。

韓國 外交部

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