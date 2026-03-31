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國際青年大使甄選開跑 8月訪亞太及加勒比海友邦

中央社／ 台北31日電

2026年「國際青年大使交流計畫」即日起開放報名，今年擴大遴選50名就讀台灣大專院校及研究所、且具有中華民國國籍的學生報名參加，獲選者將分2團於8月下旬出訪帛琉、聖文森與聖克里斯多福等友邦。

外交部下午發布新聞稿指出，為落實「總合外交」政策理念，實踐「人人都是外交官」精神，今天正式啟動2026年「國際青年大使交流計畫」，將於8月下旬組團出訪帛琉、聖文森與聖克里斯多福及尼維斯等亞太與加勒比海友邦，盼藉此計畫鼓勵台灣青年走向國際、拓展全球視野，並深化台灣與友邦及友好國家的交流合作。

外交部表示，今年將擴大遴選50名國際青年大使組成2團出訪，除徵選具備「外語宣介」及「文化才藝」專長的青年學子外，今年更首度新增「科技應用」專長，招募具備無人機操作能力的學生加入，期盼結合青年外語能力、文化創意及科技專長，向世界展現台灣文化軟實力及科技實力，深化雙邊青年及文化交流。

外交部說明，此計畫自即日起至5月15日止受理報名，35歲以下就讀台灣大專院校及研究所、且具有中華民國國籍的學生報名參加甄選（含114學年度畢業生）。有意報名者請至專屬網站（https://youthambassador.tw）填寫報名資料 。

研究所 中華民國 青年

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