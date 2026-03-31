國際青年大使甄選開跑 8月訪亞太及加勒比海友邦

在兒童節前夕，蝦皮購物持續以實際行動關注弱勢兒少議題，第四屆「蝦皮公益樂園」日前在高雄義大遊樂世界溫馨登場並圓滿落幕。本屆活動首度前進南台灣，攜手13間在地公益機構，共同邀請近2,000人次弱勢家庭與孩童參與，透過一整天的遊樂園體驗，讓孩子們在歡笑與陪伴中提前感受節日的喜悅，也為家庭留下難忘的回憶。高雄市政府社會局副局長葉玉如亦親自到場參與，展現產官攜手關懷兒少的具體行動。 自活動創辦以來，「蝦皮公益樂園」已累計服務超過4,000名弱勢孩童與家庭，持續以創新形式擴大公益影響力。今年首度移師高雄舉辦，不僅象徵活動版圖向南延伸，更深化在地連結，讓更多過去較少有機會接觸大型遊樂園的家庭，能在安全且充滿歡樂的環境中共享親子時光。活動當天，孩子們盡情暢玩園區內超過30項遊樂設施，從刺激的機動遊戲到溫和的親子設施，每一個笑容都成為活動最動人的風景。 除了樂園設施體驗外，蝦皮也精心規劃多元互動內容，打造更具溫度的節慶氛圍。現場設置的「蝦小編禮物屋」準備上千份兒童節禮物，讓孩子們能依照喜好親自挑選，提升參與感與驚喜感；此外，蝦皮體驗活動

2026-03-30 15:25