深化民主認識…民進黨新住民交流研習走訪總統府 總統祝福新住民

民進黨今天表示，新住民事務部舉辦「新住民文化交流深耕研習暨參訪」，邀請來自北部的新住民實地走訪總統府、陳定南紀念園區、立法院及二二八國家紀念館，深入了解台灣民主的發展歷程。總統賴清德強調，不論先來後到，都是這片土地的主人，也祝福所有新住民在台灣都能夠過得幸福。

民進黨發布新聞稿表示，新住民事務部於3月29日、30日舉辦為期2天1夜的「新住民文化交流深耕研習暨參訪」。首站抵達陳定南紀念園區，並邀請民進黨宜蘭縣長參選人林國漳一同參與。

林國漳指出，前宜蘭縣長陳定南對宜蘭發展具有深遠影響，是台灣民主歷程的重要指標人物。林國漳也強調，民主並非從天而降，而是一代一代累積而來，未來他將與新住民持續對話，攜手打造更多元的宜蘭。

次日參訪行程特別安排前往總統府，訪團與賴總統及立委羅美玲合影留念。

賴總統感謝大家的參與，並強調不論先來後到，都是這片土地的主人。台灣是一個民主自由的國家，歡迎各方人才來台就業就學、落地生根，賴總統也祝福所有新住民在台灣都能夠過得幸福。

民進黨新住民事務部主任張瑜庭表示，許多新住民來台初期對台灣民主發展較為陌生，因此透過這次參訪，讓大家更深入認識台灣的民主化歷程。未來也將持續規劃相關活動，促進新住民對台灣社會的認識與參與。