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人權會報告：司法通譯制度有結構問題 應設國家級服務

中央社／ 台北31日電

國家人權委員會針對台灣司法通譯制度發布專案報告指出，語言不通與資源弱勢者，在刑事司法程序普遍面臨近用障礙，現行司法通譯制度有結構性問題，政府應推動跨院際改革，建立國家級通譯服務機制，並給通譯人員合理報酬等。

國家人權委員會今天透過新聞稿發布「平等近用司法－台灣司法通譯與指定辯護制度」專案報告，全面檢視司法通譯與指定辯護制度的現況與困境。

報告指出，語言不通與資源弱勢的當事人，在刑事司法程序仍普遍面臨實質近用障礙，影響行使防禦權，也可能動搖公平審判權的落實。依據公民與政治權利國際公約（ICCPR）第14條，國家有義務確保所有人都能在理解程序內容並在有效辯護的情況下接受審判。

報告表示，司法通譯制度在近用性、正確性與中立性都有結構性問題。實務上，當事人未必能及時獲得適切通譯協助，卷證資訊也未必能以當事人可理解語言提供。傳譯內容正確性缺乏即時與事後有效檢核機制，且通譯人員中立性多仰賴個案判斷，加上人力與預算長期不足、報酬偏低且標準不一，影響通譯品質與專業穩定。

指定辯護制度方面，報告指出，雖然台灣有多元辯護資源體系，但公設辯護人及約聘辯護人獨立性不足，可能受制度性因素影響。

人權會建議，就司法通譯制度，政府應儘速整合各機關現行規範，推動制定專法，並建立國家級通譯服務機制或授權專責機構統籌辦理。也應統整偵查、審判及執行各階段資源，充足編列預算，強化通譯人員勞動保障與專業支持，包含合理報酬、社會保障與人身安全。此外，也應積極運用數位科技輔助傳譯，並將語言不通者納入強制辯護適用範圍。

在指定辯護制度方面，人權會說，建議檢討公設辯護人與約聘辯護人制度定位，降低結構性不獨立風險。

人權會強調，語言能力與經濟條件不應是人民進入司法體系的障礙，外籍人士、移工、原住民族或其他弱勢群體，都應在刑事程序有實質平等的防禦權與程序保障。

人權

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