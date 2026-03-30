瞄準半導體與AI 李逸洋：台日合作將創雙贏局面

駐日代表李逸洋接受「朝日新聞」專訪今天刊出，他表示，台日關係在觀光、經貿與文化等領域持續深化，已達史上最佳狀態，未來更可望在防災、半導體及人工智慧（AI）等關鍵領域深化合作。

李逸洋指出，台日長期在地震、颱風與疫情等災難中相互扶持，建立深厚情誼。以311東日本大震災為例，台灣捐款超過200億日圓；能登半島地震，台灣也提供約27億日圓協助重建。另一方面，日本在台灣面臨COVID-19疫情期間，捐贈約420萬劑疫苗，台灣社會至今仍深表感謝，凸顯雙方患難見真情的友誼。

根據日本觀光廳統計，去年東北地區外國旅客住宿人次達277萬，創歷史新高，其中台灣旅客占比高達44.6%，岩手縣更達49.3%。李逸洋表示，台日觀光交流持續升溫，根據駐日代表處調查，2024年雙方互訪人次已突破730萬人次，2025年更達824萬人次。

他去年11月造訪岩手縣，認為當地擁有豐富自然景觀及優美風景，尤其是當時品嘗的優格極為美味，不禁聯想到出生岩手縣奧州市、目前效力於美國職棒大聯盟的大谷翔平可能也是品嘗這種優格而鍛鍊出好體格。

李逸洋還提到民調方面，日本台灣交流協會調查顯示，76%台灣民眾最喜歡日本，70%認為日本是未來最應親近國家，皆創新高；而駐日代表處調查也指出，75%日本民眾對台灣有親近感，64%認為台灣值得信賴，69%認為台日關係良好。

在對台印象上，日本民眾有74%認為台灣對日友好，另有43%認為美食吸引人、37%認為歷史連結深厚、26%認為觀光資源豐富。李逸洋也呼籲日本民眾親自走訪台灣，感受台灣民眾的熱情、友善及好客。

展望未來，李逸洋指出，日本目前計劃設置防災廳，台灣有完備的民間志工組織協助救災，期盼台灣與日本今後在防災領域也能進一步深化合作。

此外，他強調，未來10至20年將是半導體與人工智慧（AI）技術主導的時代，台灣作為全球高科技產業的重要生產基地，在AI浪潮下，台日若能深化合作，將有望創造雙贏局面。