第四屆蝦皮公益樂園首度前進南臺灣 攜手13家機構陪伴近2,000名弱勢孩童歡度兒童節

在兒童節前夕，蝦皮購物持續以實際行動關注弱勢兒少議題，第四屆「蝦皮公益樂園」日前在高雄義大遊樂世界溫馨登場並圓滿落幕。本屆活動首度前進南台灣，攜手13間在地公益機構，共同邀請近2,000人次弱勢家庭與孩童參與，透過一整天的遊樂園體驗，讓孩子們在歡笑與陪伴中提前感受節日的喜悅，也為家庭留下難忘的回憶。高雄市政府社會局副局長葉玉如亦親自到場參與，展現產官攜手關懷兒少的具體行動。

自活動創辦以來，「蝦皮公益樂園」已累計服務超過4,000名弱勢孩童與家庭，持續以創新形式擴大公益影響力。今年首度移師高雄舉辦，不僅象徵活動版圖向南延伸，更深化在地連結，讓更多過去較少有機會接觸大型遊樂園的家庭，能在安全且充滿歡樂的環境中共享親子時光。活動當天，孩子們盡情暢玩園區內超過30項遊樂設施，從刺激的機動遊戲到溫和的親子設施，每一個笑容都成為活動最動人的風景。

除了樂園設施體驗外，蝦皮也精心規劃多元互動內容，打造更具溫度的節慶氛圍。現場設置的「蝦小編禮物屋」準備上千份兒童節禮物，讓孩子們能依照喜好親自挑選，提升參與感與驚喜感；此外，蝦皮體驗活動與街頭藝人表演穿插其中，讓整體活動更豐富多元，營造如同大型嘉年華般的歡樂場景。透過這些設計，不僅讓孩子玩得開心，也讓家長感受到企業對於「陪伴」的重視與用心。

即日起至4月4日期間，蝦皮公益線上平台專區也推出指定捐款品 10% 蝦幣回饋活動，邀請更多民眾透過一鍵捐款響應公益。 圖／蝦皮購物 提供

蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰表示：「今年是蝦皮第四度舉辦公益樂園，我們希望打造一個讓親子能夠安心同樂的場域，特別是對資源相對不足的家庭而言，這樣的體驗更顯珍貴。今年首度來到高雄，不僅希望擴大服務範圍，也期待與在地公益夥伴建立更緊密的合作關係，讓資源能持續進入不同城市與需要的角落。」

參與合作的公益團體也對活動給予高度肯定。社團法人高雄市社福慈善總會執行長黃冠勳指出，此次活動動員超過400位孩童與志工共同參與，對許多家庭而言，這不僅是一場出遊，更是一段難得的生命經驗。「看到孩子們開心奔跑、放聲大笑，那份單純的快樂，就是活動最大的意義。」他表示，這樣的公益模式能有效補足弱勢家庭在休閒與親子陪伴上的資源缺口。

本次活動亦展現產官合作的成果。高雄市政府長期致力於打造「友善兒少的幸福城市」，透過政策與資源投入，持續關注弱勢兒少的成長需求。副局長葉玉如於現場與孩童互動、發送禮物，並表示：「看到孩子們的笑容，就是最好的兒童節禮物。很高興企業將歡樂帶到南部，也讓更多孩子感受到社會的關懷與支持。」市府的實際參與，不僅提升活動意義，也讓孩子們感受到來自城市的溫暖。

除大型「蝦皮公益樂園」活動外，蝦皮購物今年也首次於全台多地同步展開「蝦皮公益派對」，擴大兒童節關懷行動版圖。 圖／蝦皮購物 提供

除大型實體活動外，蝦皮今年亦首度同步推出「蝦皮公益派對」，於3月23日至4月4日期間在全台多地展開，依據各地機構需求規劃不同形式的節慶活動，進一步擴大公益觸及範圍。從單一大型活動延伸至多點串聯，顯示蝦皮在公益策略上的持續進化，讓更多孩子能在不同場域中感受節日氛圍。

在線上部分，蝦皮公益平台亦推出指定捐款10%蝦幣回饋活動，鼓勵民眾以更便利的方式參與公益。透過數位化機制，將傳統募款模式轉化為日常可執行的行動，只需簡單操作即可完成捐款，不僅降低參與門檻，也有效串聯更多社會資源。蝦皮強調，與公益團體合作過程中不收取任何手續費，確保每一分善款都能被完整運用於需要的地方。

從實體活動到數位平台，蝦皮購物持續以多元方式推動公益行動，並將「陪伴」作為核心價值，讓兒童節不只是節日，更是一段被記住的溫暖時光。未來，蝦皮也將持續擴大公益布局，攜手更多夥伴，把快樂與關懷送進更多需要支持的家庭，為台灣社會注入長遠且穩定的正向力量。