115青年節表揚146位優秀青年 救國團推「CYC+計畫」陪伴青年面對三挑戰

慶祝115年青年節，救國團葛永光主任與青年節籌備委員會總召集人朝陽科技大學江柏叡同學，於3月29日青年節當日上午9時，在劍潭海外青年活動中心共同主持「115年全國優秀青年表揚大會」，表揚《青年獎章》10位得主及各縣市社會優秀青年代表21位、大專優秀青年代表115位，總計146位青年受獎。教育部前部長楊朝祥先生及吳清基先生等各界貴賓蒞臨致詞及頒獎。

救國團自民國45年起舉辦青年獎章和社會及大專優秀青年的選拔，目的在透過表揚鼓勵青年自我實現，並成為推動社會國家向上提升的中堅力量。

楊朝祥前部長致詞嘉許在場優秀青年代表都是支持國家未來的棟樑之材，並且祝福大家在未來的人生旅途上有更多更好更棒的發展。吳清基前部長也勉勵大家再接再厲，面對挫折時永不放棄勇敢跨越，為國家也為人群創造更美好的未來。

115年青年節優秀青年表揚大會主持人救國團葛永光主任致詞。 圖／救國團

葛永光主任致詞時指出，當代青年正處於高度變動與不確定的時代，且面臨三項結構性挑戰：首先是「焦慮的世代」。在升學、就業、房價與社群比較等多重壓力下，許多年輕人即使努力仍感不安。其次是「行動動能減弱」。部分青年對傳統成功路徑產生懷疑，「躺平」或「低慾望」其實反映長期挫折後的自我保護，也凸顯社會缺乏讓青年參與與實現自我的機會。第三是「未來不確定」。AI與科技快速改變產業結構，使青年對未來能力需求與方向產生迷惘，過去的成功模式已難以因應。

葛主任表示，面對上述挑戰，救國團提出三項方向：一是打造「不焦慮的青年世代」，透過心理支持與社會連結，協助青年建立穩定內在；二是重建「青年行動力」，藉由探索平臺、志工服務與公共參與，重新連結社會；三是實現「青年有未來」，強化跨域能力、創新實踐與終身學習，提升面對變局的韌性。同時呼籲政府與社會，青年政策應跨部門整合教育、文化與產業資源，建立完整支持系統。

115年青年獎章10位得主與貴賓於典禮中合影留念。 圖／救國團

當代社會節奏加快與數位化，也帶來人際疏離的隱憂。從快速生活型態到網路互動，雖提升便利性，卻減少真實接觸與情感連結。許多年輕人透過手機認識世界，卻逐漸遠離真實人際關係，導致關係脆弱、信任降低，甚至伴隨風險。葛主任強調，真正的成長來自真實互動中的磨合與歷練，這些經驗才是培養理解、承擔與成長的基礎。救國團長期透過營隊與團體活動，讓青年在實際互動與合作中建立深厚連結，培養抗壓與人際能力。在AI時代，同理心、判斷力、溝通與合作等「人性能力」更是關鍵，這些皆需在真實情境中養成，無法被科技取代。

為回應新時代挑戰，救國團將推動「CYC+青年加值計畫」，核心理念是「陪伴青年回到真實世界」。透過實體交流、社區服務、社團與戶外活動，幫助青年建立穩定關係與自信，並強化面對面溝通與團隊合作能力。同時結合心理輔導資源，提供支持系統，陪伴青年面對壓力。葛主任呼籲青年問題需要及時回應，唯有政府、學校與家庭共同投入，以陪伴取代責備、以同行取代放手，才能真正支持青年在變動時代中穩健前行。