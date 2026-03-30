賴清德「返核」之路：核電是能源安全解方嗎？

2025年5月，台灣最後一座運轉中的核電機組停機。這標誌著台灣走入「非核」時代，但不到一年局勢逆轉，政府宣布展開「重啟核電」的評估審查程序。總統賴清德成為眾矢之的——去年在野黨發起「重啟核三」公投，賴清德才呼籲民眾反對重啟；如今立場變化，遭質疑棄守民進黨創黨以來的「非核家園」理念。

為何重新考慮核電？

據賴清德主張，即使沒有核能，台灣到2032年也都能穩定供電；之所以重新考慮使用核電，主要是為了AI產業未來的需求：「台灣已經進入新的情勢……人工智慧時代建置算力中心所需要的電力，都超過我們原來的預估。」

依照台灣經濟部及台電公司評估，目前具重啟條件的是核二及核三廠，其中核三廠的「再運轉計劃」今年3月底就會送到核能安全委員會審查，後續還會提交自主安全檢查報告，最快2028年可以重新運轉。

除了考慮重啟「舊核電」，賴清德曾說不排除接受「先進的新式核能」，台灣行政院長卓榮泰也對此抱持開放態度。號稱可確保核安且核廢有解的「新核能」科技，再次引發社會關注。

對此，台灣核工專家、新竹清華大學原子科學院院長葉宗洸表示樂見。他認為核電更有助於穩定供電、確保能源安全，而且「新舊核能」都要兼顧。「我們手上這些籌碼，一個都不能放掉，意思就是核一、二、三、四廠，政府都應該列入（重啟）考慮……新式核能技術也應該要進來。」

台灣氣候行動網絡（TCAN）總監趙家緯的看法不同。在他看來，無論新舊核能都不是供電「救星」；在過去，核能從來不是台灣發電量的大宗，到了AI時代也並不是「非核不可」，「還是要回到再生能源的推動……能源轉型才是真正的國家安全」。

重啟舊電廠的三道關卡

台灣政府稱「對核能態度不變」，重啟核電的前提仍是「核安無虞、核廢有解、有社會共識」。台灣能否滿足這些前提？支持與反對核電者看法差異甚大。

核安方面，核工專家葉宗洸表示，台電已對舊有核電廠提出額外的安全設計；核廢料方面，目前也有新技術能分離出可再使用的部分、減少廢料，或透過程序來降低放射性。他說：「等到相關技術都成熟，我覺得不會超過20年……之後核廢料都可以處理。」

不過，台灣反核團體「全國廢核行動平台」認為三項前提「目前皆無解」。台灣位處地震帶，且存在潛在的台海衝突風險；倡議者稱，台灣尚未修法擴大核災發生時的緊急應變計畫區，核安仍有疑慮；政府亦未正面說明核廢料處置問題，若沒有最終處置場的解方，貿然重啟核電「等於強迫受影響社群繼續接受更多核廢料」。

至於社會共識，根據台灣民意基金會在去年重啟核三公投前的調查，超過六成民眾同意在無安全疑慮下重啟。最終這場公投未達投票人數門檻，並未過關，但投下同意重啟者達430萬人，遠高於150萬不同意票。

從上述結果看來，目前台灣民意傾向支持核電，但反核團體認為，這種支持是建立在「風險由他人承擔」的基礎上，甚至可能是基於誤解。台灣永續能源研究基金會去年的民調就顯示，民眾對能源現況認知不足，例如其中有近兩成民眾誤以為核能是台灣主要發電方式。

「核能是跟台灣糾纏40年左右的議題，我們也知道爭論不會隨著2025年5月17號（核三的二號機除役）之後就停止。」身為能源轉型倡議者的趙家緯強調，資訊充分揭露，才能真正幫助民眾做出選擇。

從「新核能」找到出路？

舊核電要重啟，被質疑舊問題沒有解決，那麼更先進的「新核能」是不是解方？

一般而言，台灣社會談及「新核能」，指的是「小型模組化核反應器」（SMR）、「核融合」等技術，其中SMR被認為更具有商轉潛力。放眼世界SMR科技發展，中國的「玲龍一號」預定今年商轉；西方則以美國科技較為領先，例如NuScale公司。

官方態度上，川普政府把「先進核能」視為增強能源韌性、對抗地緣政治對手的國安要務；美國在台協會（AIT）處長谷立言則曾表示，可協助引進新興核能科技到台灣，包含SMR。今年3月初，歐盟執委會主席馮德萊恩也在巴黎的核能峰會上宣布，2030年代初期要在歐洲部署首批SMR，藉此促進歐洲的低碳轉型、能源安全與產業競爭力。

如同傳統的核電廠，SMR屬於核分裂科技，會產出核廢料；它的優勢主要在於發電功率低（300百萬瓦以下）、佔地較小，且可以視需求彈性增加配置。核工業界認為它適合運用在小範圍、高耗能產業供電，例如半導體廠區。

對SMR寄予厚望的葉宗洸說：「如果讓高耗能產業，或者用電量需求沒那麼高的傳統產業，讓他們去電力自發自用，那台電這邊電網的負擔就不會那麼重，可以讓電力供給變得更穩定。」

葉宗洸說，SMR理論上具有「本質性安全」，遇到緊急狀況時，靠空氣對流就能冷卻，不會發生像福島核災那樣的「爐心熔毀」災難。儘管如此，SMR的安全性並不是沒有面臨質疑，台灣反核團體便曾引述美國核電安全專家萊曼（Edwin Lyman），認為所謂「本質性安全」並非萬無一失。

在反核團體看來，傳統核電的問題，「新核能」依然未完全解決：安全疑慮仍存在，核廢料也還是需有地方安置。

趙家緯進一步主張，台灣不需要舊核電，也不必靠新核能，就可以滿足電力需求跟減碳進程，包含AI跟半導體產業的用電需求問題。他的估計是，台灣有能力在2035年將再生能源發電佔比提高到6成，這需要透過未來十年充分發揮「屋頂光電」潛力；如此一來，台灣的能源自給率也能提升至25%左右。

核、綠同行？

2025年台灣發電佔比，燃氣（47.8%）與燃煤（35.4%）加總仍超過八成；核電因5月起走向「非核家園」，降至1.1%；再生能源佔13.1%，低於蔡英文時期設下的兩成目標。用電方面，工業部門佔比過半，半導體、AI產業用電量顯著上升。

隨著國際地緣政治局勢變化，「能源韌性」、「能源安全」概念在國際上益發受到重視。台灣能源進口比例在2024年仍高達95.8%；面對近期伊朗封鎖霍爾木茲海峽、阻礙了中東天然氣運輸，如今台灣更關注電力系統依賴天然氣的風險，以及未來如何因應緊急狀況，包含中國入侵風險。

台灣究竟該怎麼做，才能促進能源安全？核工專家葉宗洸主張：「核、綠不需要彼此排斥，核、綠本來就應該要同行……我們沒有辦法（光靠綠能）達成能源安全。」

相較於再生能源，葉宗洸認為核電更為穩定，因此台灣應該在未來十年內讓核能、再生能源分別佔發電量三成，其餘由化石燃料和其他新科技如氫能來填補，就能確保供電無虞。據他估計，台灣若能重啟既有的全部四座傳統核電廠，應可供應18至19%的總用電量，還有大約10%可仰賴「新核能」科技。

趙家緯則引述美國「氣候與安全研究中心」近年在日本、韓國舉行「能源兵推」的結果，強調發展再生能源，才有助於減少依賴進口，提升能源自主。

台灣總統賴清德稱，檢討核能重啟，跟推動綠能發展，兩者可以「並行不悖」。不過，據趙家緯觀察，賴清德政府對再生能源的重視程度不如蔡英文時期，如今又考慮核電重啟，會衝擊綠能產業界的投資信心，排擠再生能源發展。

「政府施政上越認為核能有必要，再生能源的推動就會遇到阻礙……我們原本認為，對於國家安全的關注會讓大家更支持再生能源，但其實在台灣不是。缺電焦慮加深，民眾選擇的不是支持再生能源，而是選擇認為核能更有必要性。」

台灣國科會智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）能源韌性組組長呂采穎則指出，緊急狀況下很難完全依靠核電廠，而且若是發生戰爭，亦有遇襲風險，例如俄烏戰爭初期，俄軍就攻擊了烏克蘭的核電設施。

所謂「能源韌性」，除了要思考如何保障關鍵產業及國安基礎建設供電穩定，也要進一步考慮到如果真的斷電，台灣有能力短時間快速恢復供電。呂采穎指出，增加離網供電機組、強化再生能源及儲能裝置，也都是未來的重要方向。

DW特約記者Chermaine Lee對此文有貢獻。

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