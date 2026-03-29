陸軍與職籃合作 愛國軍事元素融入球場賽事
陸軍司令部首度與TPBL職籃聯盟新竹御嵿攻城獅合作，今（29）日在主場賽事前進行戰技展示及巨幅國旗展護演示，賽事由陸軍司令呂坤修開球。陸軍跨域合作，將軍事元素融入職籃賽事。
陸軍司令部慶祝80週年部慶，本週起展開一系列慶祝活動，首度與職籃球隊於28、29日在新竹縣體育館舉辦「Yes Sir獅紫軍」主題週，球場上設置「為陸軍喝采」與「80週年部慶」兩款特色地貼，
賽前由陸軍特戰指揮部戰技隊與陸軍樂儀隊表演，聯合兵種584旅及特戰指揮部官兵執行巨幅國旗展護任務，官兵並與攻城獅球員現場共同領唱國歌，敬軍愛國意識感染現場球迷。
主題週期間，攻城獅全體球員穿著與陸軍聯名設計的紫色迷彩球衣，融合軍事元素、球隊識別特色及運動風格，一登場即成為全場亮點；此外，球團董事長陳美玲今日於賽前特別致贈「陸軍司令部80週年部慶客製球衣」，由呂坤修代表接受，呂也為賽事開球。
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