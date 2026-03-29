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李昌鈺辭世享壽87歲！1月才現身拉斯維加斯 友人震驚：氣色很好

聯合新聞網／ 綜合報導
華裔名探李昌鈺。圖／美聯社
華裔名探李昌鈺。圖／美聯社

華裔名探李昌鈺27日上午在美國內華達州家中病逝，結束傳奇一生，享壽87歲。消息曝光後，不少政界與各界人士紛紛發文悼念，也有近期與他接觸的友人分享往事，感嘆人生無常。

一名旅居美國的華人於臉書社團發文表示，李昌鈺不久前才搬到內華達州亨德森，今（2026）年1月他與朋友在拉斯維加斯的台菜餐廳「老芋仔麵攤」巧遇對方，當時李昌鈺氣色良好、談笑風生，行動也沒有明顯不便，讓人印象深刻。

該名網友提到，2月農曆春節期間，李昌鈺還曾到當地餐廳「龍門客棧」吃年夜飯，但他因返洛杉磯與家人團聚未能同行，原以為未來仍有機會再見，未料卻成為遺憾。

李昌鈺去年11月在耶魯查出腦膠質瘤，已經積水，隨即與夫人蔣霞萍返回中國大陸治療，待病情穩定後返美，而後再度復發，時好時壞，神智斷續不清，最後10多天陷入昏迷。李昌鈺子女表示，父親遺願不舉行公開追思儀式，家屬已設置線上追思留言板，警政署長張榮興及刑事警察局長邱紹洲都已留言悼念。

李昌鈺曾任康乃狄克州首席鑑識官、州警鑑識實驗室主任、公共安全廳廳長及州警總監，對美國鑑識體系發展影響深遠，明星辛普森殺妻案關鍵逆轉為其代表作，他與台灣的關聯亦深厚，曾協助調查彭婉如命案、蘇建和案及三一九槍擊案。

李昌鈺 美國 洛杉磯 張榮興

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