聯合報一周大事3/22~3/28

國際刑事鑑識權威、「華人神探」李昌鈺本月廿七日在美國內華達州家中辭世，享壽八十七歲。其職業生涯遍布全球，明星辛普森殺妻案關鍵逆轉成為其代表作，他與台灣的關聯亦深厚，曾協助調查彭婉如命案、蘇建和案及三一九槍擊案。

2026-03-29 00:00