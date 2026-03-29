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聯合報一周大事3/22~3/28

聯合報／ 本報訊
民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院日前宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。圖／聯合報系資料照片
民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院日前宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。圖／聯合報系資料照片

國內

23日：有「東南亞Uber」之稱的數位企業龍頭Grab宣布，將以六億美元現金收購德商foodpanda台灣外送事業。

26日：北院依違背職務收賄、侵占政治獻金、KP小物募款所得等，重判民眾黨前主席柯文哲有期徒刑十七年，褫奪公權六年。

27日：經濟部召開電價費率審議會，拍板決議本次電價不漲。

國外

24日：丹麥總理佛瑞德里克森領導的中間偏左「社會民主黨」在國會大選保住最大黨地位，但表現是一二○多年來最差。

25日：白宮宣布「川習會」的新日期，美國總統川普預計五月十四至十五日訪問中國大陸。

27日：美國和以色列轟炸伊朗核子和鋼鐵設施，伊朗隨即在波斯灣各地展開報復。

北院 白宮 伊朗 柯文哲 政治獻金

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曾助調查319槍擊案 鑑識權威李昌鈺87歲辭世

國際刑事鑑識權威、「華人神探」李昌鈺本月廿七日在美國內華達州家中辭世，享壽八十七歲。其職業生涯遍布全球，明星辛普森殺妻案關鍵逆轉成為其代表作，他與台灣的關聯亦深厚，曾協助調查彭婉如命案、蘇建和案及三一九槍擊案。

聯合報一周大事3/22~3/28

國內

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