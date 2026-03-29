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聯合報一周大事3/22~3/28
國內
23日：有「東南亞Uber」之稱的數位企業龍頭Grab宣布，將以六億美元現金收購德商foodpanda台灣外送事業。
26日：北院依違背職務收賄、侵占政治獻金、KP小物募款所得等，重判民眾黨前主席柯文哲有期徒刑十七年，褫奪公權六年。
27日：經濟部召開電價費率審議會，拍板決議本次電價不漲。
國外
24日：丹麥總理佛瑞德里克森領導的中間偏左「社會民主黨」在國會大選保住最大黨地位，但表現是一二○多年來最差。
25日：白宮宣布「川習會」的新日期，美國總統川普預計五月十四至十五日訪問中國大陸。
27日：美國和以色列轟炸伊朗核子和鋼鐵設施，伊朗隨即在波斯灣各地展開報復。
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