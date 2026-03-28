彰中傑出校友李昌鈺初中照片曝光 兩度回母校勉勵學弟培養「三力」

國際刑事鑑識權威李昌鈺博士，3月27日在美國內華達州家中辭世，享壽87歲。李昌鈺曾就讀彰化中學初中一年，曾獲榮獲出校友，也兩度回母校演講，勉勵學弟們要培養觀察力、判斷力與解決問題的能力，對學弟們啟迪良多，校方對於一代神探離世，表示哀悼。

彰化高中校長王延煌表示，李昌鈺是在民國五十年左右，隨大姊來彰化，就讀彰化中學初中一年級，後來他就回台北讀書。李昌鈺雖然只在彰化中學讀了一年，始終關懷母校發展與學生成長，常常跟學校聯繫，除榮獲傑出校友，2015年及2024年兩度返校演講。

王延煌說，2024年9月，李昌鈺與校友宏碁創辦人施振榮進行「世紀對談」，依他近身觀察，李昌鈺非常溫暖，而且非常的幽默。在那一場演講裡面，他將他的一些成長的故事用相片，用他對科學、對人文、對社會的觀察來分享他的成長跟學思歷程，獲得了很大的迴響。

對談中，他以自身經歷勉勵學子，在順境中不自滿、逆境中不放棄，並強調培養觀察力、判斷力與解決問題能力的重要，提醒青年以科學態度面對世界，也以堅定信念走出屬於自己的道路。

王延煌說，受了李昌鈺的啟發，彰化高中圖書館也辦了「鑑識科學營」，也是跟施振榮的智榮基金會合作，邀請台灣在鑑識科學界專家為學生授課，透過李昌鈺博士種下的種子，期待未來台灣在鑑識科學或是在各種不同領域，都能夠培養出更多的人才。

王延煌說，李昌鈺前年回母校，在校長室隔壁的會議室寫了「永、譽、愛、和」，也祝福校友們。在獲知他逝世後，讓大家都覺得非常遺憾，這不僅是學校，也是國際上失去了一位神探、鑑識科學界的權威。但大家相信一定後繼有人，會繼續在他的肩膀上繼續往前走。