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蕭美琴出席上銀機械論文頒獎 肯定新世代創新能量

中央社／ 台北28日電
上銀機械碩士論文獎28日下午舉行頒獎典禮，副總統蕭美琴受邀致詞並頒獎。圖／中央社
上銀機械碩士論文獎28日下午舉行頒獎典禮，副總統蕭美琴受邀致詞並頒獎。圖／中央社

上銀機械碩士論文獎今天下午舉行頒獎典禮，副總統蕭美琴受邀出席致詞表示，台灣新世代充滿創新能量，機械專業人才世代相承，展現國家未來深厚的實力與希望；期盼持續攜手努力，提升台灣在精密機械與機器人等關鍵領域競爭力。

副總統指出，上銀科技已連續22年舉辦論文競賽，今年競爭格外激烈，能在眾多優秀人才中脫穎而出，難能可貴。這次16篇得獎論文，2篇來自科技大學，充分展現台灣技職教育與產業合作能量持續提升與深化。

她表示，面對地緣政治與全球經貿環境快速變化，民眾難免感到不安，政府會持續作大家的後盾。在台美貿易談判方面，談判團隊持續將機械業與工具機產業在全球競爭所需的關鍵條件，列為最優先順序，爭取最有利的結果。

她指出，雖然因美國最高法院判決影響，關稅稅率需重新盤點，政府仍會持續與美方溝通，尤其是在301條款調查過程，努力爭取對台灣最有利的談判成果。

副總統表示，政府提出國防特別預算8年新台幣1.25兆元，不僅展現防衛國家的決心，在以國防需求為導向下，也是培育工業領域、軍民兩用產業的重要基礎。

她指出，基於當前地緣政治發展，可看到許多與工業相關的新興產業正在崛起，包括無人載具、各種型態的具身人工智慧（Embodied AI）和機器人、太空或新通訊等技術應用，均與台灣產業發展息息相關，也是維護國家安全與韌性的重要防線。

副總統表示，政府會持續與大家一起努力，也希望立法院支持國防特別預算，台灣工業發展可源源不斷，「大家都在同一條船上」。

上銀董事長卓文恒致詞感謝政府對機械業的重視，並呼應總統賴清德的期許，強調台灣可以在機械基礎實力上，積極發展半導體、AI機器人、國防無人機、醫療產品等應用。

卓文恒指出，上銀集團是台灣機械產業發展的縮影，除了布局滾珠螺桿、線性滑軌外，集團也發展次系統、整機AI機器人關鍵零組件、半導體設備及關鍵元件、下肢復健機等，並積極鼓勵年輕教授在機械領域教學發展。

蕭美琴

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