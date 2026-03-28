鑑識專家李昌鈺過世 警政署感念他為台灣鑑識貢獻卓著

國際刑事鑑識權威李昌鈺博士，3月27日在美國內華達州家中辭世，享壽87歲。警政署聞訊深感哀悼與不捨，並感念追悼李昌鈺，畢生推動科學辦案，典範長存。

警政署指出，李昌鈺畢生致力推動刑事鑑識科學、犯罪現場重建、法庭科學教育及跨國專業交流，以嚴謹求真的科學精神，向世界展現「讓證據說話」的重要價值，對全球刑事偵查、鑑識科學發展及司法正義實踐，有深遠而卓著影響。

李昌鈺長年投身鑑識實務、學術研究與人才培育，長期關注並協助國內鑑識制度與技術發展；不僅參與多起國際重大案件鑑定工作，也透過教學、演講及專業交流，提升刑事鑑識的專業化與制度化發展，使科學物證從實驗室走向法庭、走向社會，成為追求真相、保障人權的重要基石。他在刑事鑑識領域的成就與聲望，深受國際肯定，堪稱全球華人鑑識科學典範。

警政署說，就台灣刑事鑑識發展而言，李昌鈺對刑事警察局的協助尤具深遠意義，曾多次返國協助重大刑案鑑識、專業交流及教育訓練，對提升台灣鑑識量能、精進科學辦案品質及推動冷案偵辦，貢獻良多。

刑事局表示，早年刑事警察局籌建DNA實驗室期間，李昌鈺不僅提供技術、實習及訓練支援，更促成警察機關首座DNA實驗室在1993年3月8日成立，使DNA鑑定正式成為台灣刑事司法的重要科學工具。李昌鈺更促成刑事局刑事鑑識中心2023年8月16日法制化，成為台灣警政鑑識工作一項重要里程碑。

李昌鈺在重大刑案現場重建、槍彈鑑識及跨國法庭科學實務都有卓著貢獻；1998年警察機械修理廠爆炸案中，他親赴現場確認殘留火藥顆粒致災研判，提供室內靶場安全設計與管理建議； 2004年319槍擊案中，李昌鈺率領專家協助辦案，首創「移動式彈道重建」，並透過彈殼結構與工具痕跡比對，協助溯源製造槍彈嫌犯。

2013年廣大興28號事件中，他提醒刑事局重視微物證據、司法程序與交互詰問準備，並協助DNA鑑定報告英譯，提升跨國訴訟應對能力；2015年高雄監獄挾持人質事件中，李昌鈺結合微物DNA鑑定、血跡型態分析與現場重建，協助釐清案情、平息爭議，充分展現他在鑑識科學與司法實務上的深厚影響。

根據家屬轉達，李昌鈺生前明示遺願，不舉行公開追悼儀式，他期盼社會各界以傳承與實踐，取代形式上的告別，將他畢生所倡啟發、信念與專業精神，持續傳遞予下一代。

為此，李昌鈺家屬已設置線上追思留言板，供各界表達哀思與敬意。警政署長張榮興及刑事警察局長邱紹洲，有感李昌鈺博士長年引領國內鑑識科學發展的卓著貢獻，都已在留言板留言悼念，以表感念之忱。

警政署希望各警察機關持續秉持李昌鈺倡導的科學鑑識精神，精進專業職能、深化鑑識科技應用，以更嚴謹態度守護證據價值、維護司法正義，讓李昌鈺留下的典範與信念，持續在刑事鑑識領域發光發熱，成為推動社會安全與法治進步的重要力量。

李昌鈺博士追思留言板連結https://www.kudoboard.com/boards/DSTE1RGL

國際刑事鑑識專家李昌鈺博士，27日在美國家中逝去，圖為李昌鈺在台灣參與鑑識工作、演講及出席鑑識中心等活動影像。記者廖炳棋／翻攝

國際刑事鑑識專家李昌鈺博士，27日在美國家中逝去，圖為李昌鈺在台灣參與鑑識工作、演講及出席鑑識中心等活動影像。記者廖炳棋／翻攝