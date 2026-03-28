公視董事難產李遠籲「拿出良心」 審委轟基本道理都不懂：我們不會去

文化部第8屆公視董監事補選審查原訂4月16日召開，8名審查委員昨日要求文化部，應先與國會政黨協商候選人名單再召開。文化部長李遠今質疑此舉恐違反公共電視法，呼籲評委準時參加評審會議。對此，評審委員馬詠睿表示，文化部連基本的道理都不懂，請不要再浪費國家資源，在人選名單沒有達到多元意見、政黨協調等前提與共識下，「我們不會去。」

李遠今天在臉書發文回應8名審委的連署信，他表示，委員要求董監事補選名單應與國會各政黨協商是強人所難，質疑審委到底是代表人民，還是服從政黨，莫非要重返過去黨政軍控制媒體的威權時代。

李遠指出，去年底第一次審查會議中，行政院提名14位，但一口氣被刷掉10位，經過一連串婉拒後，才終於找齊了10位候選人名單，日前名單已對外公布，有半數在50歲以下，呼籲8位評審委員拿出公共知識份子的風骨、良心和專業，準時參加評審會議，「我們會準時等候你們的到來。」

評審委員馬詠睿表示，很可悲的是，文化部長似乎不了解公視的前因背景，公共電視作為使用國家公共資源的傳播媒體，必須在高度共識下組成董事會，以達到公正客觀。因此，每一屆董監事都讓各政黨推薦名單，且須獲得委員3分之2通過，設置3分之2的高門檻，就是不要讓一個政黨的意志阻擋公共媒體的發展。

馬詠睿談到，但文化部現在就是一個人、一個黨、一個部，「他對我們不尊重，我們已經高度容忍。」去年底審委免強過了4個人，也已經告知文化部，人選要取得各界共識。此如同礦坑中需要會報警的金絲雀，當使用公共資源的媒體走偏了，才有人將其導回正軌，這才是公視董事的目的。

馬詠睿指出，文化部連基本道理都不懂，這次10人候選名單中確實找來不少優秀的體育人，但在體育領域中確實表現出眾，不代表其能在董事職務上發揮能力，「你要我們幫你背書，抱歉做不到。」