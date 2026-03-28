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李昌鈺博士辭世 侯友宜哀悼不捨：他是導師更像兄長

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
鑑識專家李昌鈺辭世，新北市長侯友宜今在臉書發文表達哀悼與不捨。圖／翻攝侯友宜臉書
鑑識專家李昌鈺辭世，新北市長侯友宜今在臉書發文表達哀悼與不捨。圖／翻攝侯友宜臉書

有「華裔神探」之稱的旅美刑事鑑識專家李昌鈺，本月27日在美國內華達州的家中辭世，享壽87歲。新北市長侯友宜今在臉書發文指，聞名國際的「神探」李昌鈺博士，對他而言是導師，更像兄長。

侯友宜表示「童年的我總崇拜鏟奸除惡、破案如神的故事主角；直到踏入警界遇見這位大學長，他的存在讓傳奇走入現實」。「證據到哪，案子就辦到哪。」這句話是李昌鈺老師的堅持，也成為我帶同仁辦案的最高準則。

侯友宜說，當年在北市刑大當組長，只要老師回臺灣，我就抱著厚厚一疊案件資料，跑去旅館找他討論。老師總愛跟人說「侯友宜一路都在挑戰不可能」，但我很清楚，數十年公職路上，他總在關鍵時刻給我指引；無論崗位如何轉換，他總伸出手和我並肩作戰。這份亦師亦友的情誼，我始終珍惜。

沉痛悼念令人尊敬的刑事鑑定國際權威，一生以科學照亮真相，以專業守護正義。

李昌鈺 侯友宜

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