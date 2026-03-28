公視董監事難產 審委杜聖聰籲先完成跨黨派諮商「為何重蹈NCC覆轍？」

公廣集團董監事去年5月19日屆滿，新任人選至今難產，文化部預計4月中旬召開第2次審查會議。公視第8屆董監事審查委員、銘傳大學廣電系主任杜聖聰在臉書發文，呼籲文化部延後第二次審查會議，先完成跨黨派諮商，再進行後續審查。

針對公視第8屆董監事人事審查爭議，杜聖聰與其他7名審查委員，昨天以公開信要求文化部延後第二次審查會議，杜聖聰也透過臉書發文，指文化部在提名程序上未落實跨黨派協商與多元意見徵詢，「這不僅是程序疏漏，更是對審議民主的輕忽」。恐影響公共媒體的獨立性與公信力，並呼籲延後審查會議，補足程序正義。

杜聖聰表示，公共電視屬於全民，不應淪為政府附屬機構，但此一民主社會的基本原則，在台灣卻反覆引發爭議。他以國際經驗為例，指出法國、英國與德國在公共媒體治理上，均透過多元提名、權力分散及公開遴選機制，確保製播獨立與內容公正。無論制度設計如何差異，其核心精神皆在於讓不同立場與社會力量參與決策。反觀台灣制度，依《公共電視法》第13條，董事與監察人須經審查委員會3分之2以上同意，目的即在促成跨黨派共識。「3分之2門檻只是結果，事前廣泛溝通才是關鍵」。

杜聖聰說，去年底首次審查會議時，提名名單即未經充分協商，雖有少數人選勉強過關，但包括主席吳永乾教授在內的多名委員當場明確表示：下次請先徵詢多元意見再提名，文化部當時聽到了，然而第二波名單仍由內部圈定，未與在野黨及相關方溝通，甚至連基本告知都付之闕如。

「協商並非政治妥協，而是制度運作的必要程序」。他舉例， NCC委員補提案因未事先協商遭立院全數否決，導致機構長期停擺；反觀中選會人事案，因行政部門主動與在野黨溝通並納入推薦人選，最終順利通過。「同一時期、同一政府，兩種做法、兩種結果，教訓極為清楚。輪到公視，為何又要重蹈NCC覆轍？」

杜聖聰也說，文化部有時給人一種印象認為名單「專業優秀」即可通過審查，此種心態正是問題根源，審議民主的核心不在提名者自認條件優越，而在程序是否公開透明、是否包容多元意見；若程序缺失，再優秀的名單也難獲信任。

杜聖聰表示，公視董事會應納入在野黨可接受的人選，如同礦坑中的「金絲雀」，在制度出現偏差時能及早示警，才能讓各方安心，也維繫公共媒體的公信力。他與多名審查委員聯名呼籲文化部延後審查會議，先完成跨黨派諮商，再進行後續審查。「程序正義，不是空洞口號，而是公視在政治風浪中站穩腳跟的唯一基礎」。