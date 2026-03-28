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李昌鈺去年獲聘復旦名譽教授 母親一句話影響一生

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
李昌鈺近年來他曾多次到訪中國大陸，去年還獲頒復旦大學名譽教授證書。他提到每次回江蘇，都要吃一下蟹黃包，代表家鄉的一個符號和童年的美好記憶。（本報檔案照）
李昌鈺近年來他曾多次到訪中國大陸，去年還獲頒復旦大學名譽教授證書。他提到每次回江蘇，都要吃一下蟹黃包，代表家鄉的一個符號和童年的美好記憶。（本報檔案照）

被譽為有「華裔神探」、「現代福爾摩斯」的刑事鑑識專家李昌鈺博士27日辭世。近年來他曾多次到訪中國大陸，去年還獲頒復旦大學名譽教授證書。他提到每次回江蘇，都要吃一下蟹黃包，代表家鄉的一個符號和童年的美好記憶。李昌鈺也曾分享自己受到母親一句話影響至今，那就是「雖然貧窮，也要乾乾淨淨。」這句話蘊涵了很高的人生哲學，從穿衣到做人，都是一樣的道理。

除了復旦大學名譽教授，李昌鈺還擔任南通大學終身教授，華東政法大學刑事法學院名譽院長等職。

上海證券報報導，復旦大學法醫學與法庭科學學院於2025年6月9 日揭牌成立，李昌鈺獲頒復旦大學名譽教授證書。他並在「浦江科學大師講壇」上，圍繞「人生邏輯與刑偵科學」發表演講。李昌鈺表示，一定要給人生設定一個目標，「有了purpose（目標），就會有passion（熱情）。有了熱情以後，就會努力工作，也感受不到疲憊。有夢想與目標的人，生活就會積極進取，動力也會源源不絕。」

上觀新聞報導，李昌鈺在2024年談到自己的母親：「她是非常典型的中國傳統婦女。她教會我很多，其中一句話我最記得最深——人的一生有高有低，高的時候絕對不要驕傲；低的時候絕對不要氣餒。每天紮紮實實走一步，一年下來就會有很多成就。媽媽常常說，人不能窮在志氣上，衣服可以破破爛爛，但要乾乾淨淨。做人也要乾乾淨淨，做事一定盡我們的力量。我一直記到現在。」

新快報報導，李昌鈺曾在2015年受聘為廣東財經大學名譽教授。當時他以題為「分享人生經驗」的演講，表示人生只要努力就有希望，「我一生簡單，只做了一件事情，就是把不可能的變成可能。」

李昌鈺不止一次地強調，「人生只要努力就有希望。」「窮不要緊，只要肯努力。」他認為，世界上有三種人，就是可以做成某種事情的人、站在一旁看人完成使命的人和世界變了卻什麼都不知道的人。他認為第三種人最可憐，因此鼓勵學生們努力成為第一種人。

在李昌鈺小時候。父親因意外去世，中學沒有畢業的母親，獨自帶著13個孩子輾轉到上海，之後又到了台灣。李昌鈺在台灣考上警察大學，年僅22歲成為警察，並從此開啟了警界生涯。在李昌鈺心目中，媽媽是世界上最偉大的媽媽。

在工作中，有許多事周圍的人勸不動李昌鈺的時候，就會找他媽媽。他講到，當他在美國嶄露頭角後，當地官員推選他當廳長卻被他拒絕了。「我不愛做官，就愛做一線的研究工作。」而當媽媽知道後就勸李昌鈺，「不要為自己著想，要為美國的華人著想，為中國人打開一條出路。」於是他聽媽媽的話，擔任美國康州警政廳廳長，成為全美第一位出任州級警界最高職位的華裔首長。

新華日報報導，李昌鈺曾在2017年表示，每次回江蘇，都要吃一下蟹黃包，其他任何菜都可以不要，一個包子足矣。李昌鈺指出，一個蟹黃包就能給他足夠的滿足，因為那是童年的美好記憶，「我記得那時候很小，早晨爸爸會牽著我和哥哥的手去吃早餐，每次都會點蟹黃包給我們吃。」

在李昌鈺的心中，蟹黃包是家鄉的一個符號：「雖然包子只是一種食物，但是它代表了深厚的鄉情記憶。它是家鄉人做的，是家鄉的食材，你在其他地方都不會吃到。」

李昌鈺 警察大學 復旦大學

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