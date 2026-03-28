李昌鈺子女憶父親追求真相：一生致力讓不可能成為可能

李昌鈺的子女雪莉(Sherry)與史丹利(Stanley)也發表聯合聲明，追憶父親一生對真相與科學的追求，並感謝各界長期支持。

聲明指出，對世人而言，李昌鈺是享譽國際的鑑識科學先驅，但對家人而言，他更是一位不知疲倦、充滿智慧且熱愛世界的父親。「父親的大腦似乎永遠高速運轉，不斷分析周遭一切，」子女表示，即便在生命最後數週，他仍關注多起失蹤人口案件，並持續撰寫新書「從10起失蹤案件學到的教訓」(Lessons Learned from 10 Missing Persons Cases)。

聲明透露，李昌鈺生前特別強調，在數位線索日益重要的時代，跨機構與跨領域合作至關重要，並主張傳統「24小時通報等待期」有必要重新檢視。他直到生命最後一刻，仍思考如何運用科學挽救更多生命、完善社會制度。

子女形容，父親一生致力於「讓不可能成為可能」，不僅在實驗室與犯罪現場追尋真相，也將心力投入教育，影響全球無數學生與專業人士。「看到他的學生在世界各地持續傳承所學，我們深感驕傲，這種影響力正不斷擴大。」

關於身後安排，家屬表示，李昌鈺生前個性務實低調，遺願是不舉辦公開追思儀式，而是希望外界以傳承與分享來紀念他，將其精神延續至下一代。

家屬並邀請曾受其影響的人士分享回憶與照片，並鼓勵支持其創立的鑑識機構與教育事業。聲明最後表示，儘管他的腳步已停，但其精神、嚴謹態度與智慧，將透過世人持續流傳。