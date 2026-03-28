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國際鑑識權威「華人神探」李昌鈺辭世 享壽87歲

除了眼睛所有器官都捐出…讓證據說話 李昌鈺的神探人生

世界日報／ 記者 翁台生、魏碧洲呂賢修／2014年康州專訪
李昌鈺擁有「神探」、「現代福爾摩斯」等美譽，獲得的獎牌數不盡，辦公室牆上掛的只是其中部分。（本報檔案照）
李昌鈺擁有「神探」、「現代福爾摩斯」等美譽，獲得的獎牌數不盡，辦公室牆上掛的只是其中部分。（本報檔案照）

被譽為有「華裔神探」、「現代福爾摩斯」的刑事鑑識專家李昌鈺博士27日過世，本報曾於2014年在康州校園對他進行了三小時專訪；李昌鈺博士暢談1964年辭去在台北警官工作後來美國闖天下，不但隻手把冷門的刑事鑑定，打造成當今刑事辦案的顯學，進一步提升到「讓證據說話」的民權層次，防堵建功心切的冤假錯案，他也成為國際知名的「Dr. Henry Lee」。以下是訪談的摘要：

問：談談當年可能改變華府的佛斯特(Vincent Foster)槍殺疑雲。

李：白宮助理晚上在公園聽見一聲槍聲，發現一個人倒地，立刻報警。公園警察一發現是柯林頓夫婦的好友，聯邦調查局立刻出動。原始案件與我們無關。聯邦調查了一年半，引發各種猜測，有人說是自殺，有人說被總統謀殺，有人說是中央情報局下手，有人懷疑他與第一夫人有染， 共和黨甚至希望柯林頓因此下台。國會後來決定由大法官組成獨立小組調查，聯絡我幫忙。我說這是燙手山芋，我已退休，不願接。國會議員來遊說，我也不為所動。最後找到州長，州長同意周末外借我去調查。

去了八個周末。這個案件有各種壓力。極右派人士立刻邀請我吃飯，說柯林頓一定有罪。另一派也加入遊說。我說只是調查證據，有事請找大法官。遊說不成，就每天寫信想說服我，報紙一開始都誇讚我，但等我鑑識結果是自殺，因為他手上有火藥殘餘物，也有血跡，槍是他祖父留下的古董。認為佛斯特不是自殺，而是他殺，說他的食指不在扳機上。但我們知道自殺時很難用食指扣扳機，通常是用拇指。

問：受各種壓力，如何與台灣總統大選的三一九槍擊案比較？

李：美國的好處，沒有過多人身攻擊，沒有人會亂講。但像台灣的名嘴，就說我受中情局指示辦案。在調查佛斯特案時，我大約收到200萬封信，當時還沒有電子郵件，否則信箱早就爆了。多數都是恭維的信。但有1%是罵人，堅稱此案是柯林頓幕後指使。幾個月前，還有一位社區大學教授來信，說是就是因為我的錯誤，造成美國目前經濟困境。如果我當時說是他殺，柯林頓下台，依憲法由副總級高爾繼任，有政治資源，小布希便無法勝選，而且因為小布希決定出兵伊拉克，所以伊拉克戰爭也是我的責任。因為戰爭，國家經濟衰弱，我要負責。

問：曾有人找你當聯邦調查局(FBI)副局長？

李：我不喜歡當官，壓力太大。我當警政廳長，如果州長貪污你抓不抓？每個議員、編輯都來找，議員也不好當，要募款，誰捐的多要幫誰講話。我們州的聯邦參議員李柏曼(Joe Lieberman)是很好的朋友。他出來連任，民調低，來找我幫他站台。我不求他們，這個中心不需要很多錢，每年幾次工作坊，做些對年輕人、警察有意義的事。

現在不弄電視了，一集要拍七天，才是一個小時。一年20集，140天。製作人要拍DERBY的案子，透過我想要素材、與家屬聯絡、訪問當時的警察。他現在很後悔，當時我建議他不要做真實故事。如果當初採納我的意見，今天我就是富翁了。人家以為我拍電視賺很多錢，其實差一點褲子都賠了。

問：你總以理、以證據服人。在此領域，東西方人的思考模式有所不同？

李：你一定要自己強，好學、知識淵博。我的儀器、能力、人緣都比別人強，這個鑑識中心別的地方找不到。建立時就有vision，要自力更生。我們中國人做任何一行，單打獨鬥時都比別人好，但難團結。我收了許多中國、台灣學生，都變成好朋友。兩岸現在已互相參與對方的鑑識會議，包含新加坡，形成一種力量。

問：能夠由國會專案撥款，成立專辦冷案中心，查緝全國懸案，這代表對你的能力的肯定？

李：現在我主要在康州的紐海文大學，成立國家冷案中心，由國會撥款成立此中心，專破破不了的案，不接任何現行案件。目前已累積300多件，可能我一輩子都做不完。去年破了17件，影響很多人，冷案中心因此世界聞名，很多國家與我們聯絡求援。

有次一位住緬因州的母親，只有一個獨生女，40年前失蹤，屍體找到了，但案件至今未破，跪地求我幫忙。我怎麼辦？我是人，不是超人，一個人的能力太有限，所以回到學校成立這個中心，想訓練年輕人，像台灣所有鑑識人員，都是我們訓練的。包含許多國家學員，希望他們回去能有助辦案。

冷案的特色是比現行案件困難。因為多半已沒有人證、物證、現場。但對我們鑑識人員很好，因為沒有壓力。新的案子，社會大眾總期待立刻破案。

我通常都把冷案懸案帶在身邊，有時間就先看檔案。冷案需要先看完所有資料，有時不能用現代眼光，要想像回到幾十年前的人口、街道。我常教警探到現場後先閉上眼，不要受感官影響，像是冥想，而是融入現場，能知道死者死前正在做什麼，案件如何發生，有無帶走什麼、留下什麼。

看著物證清單，開始思考缺了什麼。已有的證物可用新科技重新檢驗，找新線索。當時未搜集的證物是否仍存在。比如一個30多年的紙巾盒，在證物室沒人管，但現在我們就可在上面找到兇嫌的血指紋。

現在有很多人推薦我們，學員都有十多年以上經驗，來我們這學科學辦案的習思維方法。這不是教科書所能教的。這個中心，學校不給錢，經費由我們自籌，也只有辦訓練班，台灣來的不收錢，大陸來的折扣再減價、當地警察半價、只有中東學員照實收費，每人1萬元一周。

問：你的可信度非常高，聽說最近在台灣拍廣告，為什麼？

李：拍廣告主要是募款，運作台灣的鑑識基金會。台灣有很多鑑識人員因為單位沒有錢，也編不了預算，沒法出國進修，鑑識科學被視為小科學。

我回去時建議成立基金會，每年保送幾位台灣的鑑識人員。分頭找一些企業人士捐錢。我是榮譽會長。基金會每年作四件事，辦兒童夏令營，在台灣小學中學辦CSI營；每年選十篇最佳鑑識論文，發獎金鼓勵研究；出刊物介紹鑑識新方向；四到六名訪問學者。加起來每年數百萬元台幣，我們不收學費，我做廣告只是想辦法幫基金會生財，我的各種代言費、廣告費、演講費都給了基金會。基金會已是第四年，很成功。每年還增加一名法官、檢察官，連調查局都想來。

我們要培養的不是高級警官，培養的目標要至少能貢獻國家30年以上。  

問：如果你留在台灣不到美國來，人生發展會有什麼不同

李：我做事努力，可能後來變成高級警官。我總說對我影響最大的是母親、姊姊、妻子，現在又加了女兒，常提醒我多休息，將來可能孫女也會影響我。姊姊在紐約大學當教授，當初建議我改讀生化。如果當時我真進入該領域，不可能接觸鑑識科學。我總與年輕人分享，每個行業都需要尖端人物，只要肯下功夫。

如果當初沒打內戰，我可能是個家鄉的小地主。如果我父親沒死，我不會讀警官大學，也不會走上這條路。只能說上天有安排。我是太平輪受害者，母親當時很辛苦，13個子女，沒有丈夫。電影裡有一段我們家的故事，書裡有一個章節。

美國有個節目，談移民對紐約、國家的貢獻。我的美國夢，我來美國時只是想學點東西，改善生活。

現在很多人都想行銷我。問我寫不寫回憶錄？我說還沒想。名言整理出書？央視已做了三集。立刻要播的是319周年紀念。

我的遺囑已經寫好了，火化，連骨灰都有人訂了。所有器官都捐出，除了眼睛。假如有天堂地獄，我還是要靠眼睛吃飯。

問：大家肯定你的成功與傑出，是否改變了亞裔的形象？

李：陳查理的電影發行彩色影碟請我在裡面講了幾分鐘的話，我說陳查理是小說化的刻板華人印象，完全錯誤。不能只看其人，而是要看他的思維，不要老注意他說英文的口音。美國人為何常歧視中國人，甚至扭曲虎媽的書，認為我們虐待兒童。我常覺得在西方人為主的國家，形象很重要。比如早期華人愛隨地吐痰，不修邊幅，我總要求學生進實驗室穿著整齊。中國人勤勞是美德，但不應被說成「廉價勞工」。我常說我喜歡我的英文「口音」，你不愛聽可不聽。你付錢聽我演講，最好喜歡我的口音。

問：你辦案演講四處奔波，如何維持專業與熱情？

李：養生之道其實很簡單，最重要是心情愉快、知足，勿將成敗看太重。拿獎章對我而言不重要，我領的薪水還分給一些收入不高的工作同仁、需要幫助的學員。我剛到美國時打三份工。我的生活非常簡單，一個包子就滿足了，一年了不起看一場電影。我總覺得朋友邀我打高爾夫、聊天是耽誤我的生產力(笑)。

其次要運動，我打「亂七八糟」拳，早上、睡前活動一下，我也愛走樓梯。不暴飲暴食，母親總說我前世是個和尚，所以特別愛吃肉，但我也吃大量蔬菜。多利用短暫睡眠。我可以坐下什麼都不想，立刻睡著。

李昌鈺鑑證科學研究中心的一面牆上張貼著媒體雜誌重要案子的報導，包括OJ辛普森殺妻案世紀大審。（本報檔案照）
李昌鈺鑑證科學研究中心的一面牆上張貼著媒體雜誌重要案子的報導，包括OJ辛普森殺妻案世紀大審。（本報檔案照）

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