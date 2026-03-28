除了眼睛所有器官都捐出…讓證據說話 李昌鈺的神探人生

被譽為有「華裔神探」、「現代福爾摩斯」的刑事鑑識專家李昌鈺博士27日過世，本報曾於2014年在康州校園對他進行了三小時專訪；李昌鈺博士暢談1964年辭去在台北警官工作後來美國闖天下，不但隻手把冷門的刑事鑑定，打造成當今刑事辦案的顯學，進一步提升到「讓證據說話」的民權層次，防堵建功心切的冤假錯案，他也成為國際知名的「Dr. Henry Lee」。以下是訪談的摘要：

問：談談當年可能改變華府的佛斯特(Vincent Foster)槍殺疑雲。

李：白宮助理晚上在公園聽見一聲槍聲，發現一個人倒地，立刻報警。公園警察一發現是柯林頓夫婦的好友，聯邦調查局立刻出動。原始案件與我們無關。聯邦調查了一年半，引發各種猜測，有人說是自殺，有人說被總統謀殺，有人說是中央情報局下手，有人懷疑他與第一夫人有染， 共和黨甚至希望柯林頓因此下台。國會後來決定由大法官組成獨立小組調查，聯絡我幫忙。我說這是燙手山芋，我已退休，不願接。國會議員來遊說，我也不為所動。最後找到州長，州長同意周末外借我去調查。

去了八個周末。這個案件有各種壓力。極右派人士立刻邀請我吃飯，說柯林頓一定有罪。另一派也加入遊說。我說只是調查證據，有事請找大法官。遊說不成，就每天寫信想說服我，報紙一開始都誇讚我，但等我鑑識結果是自殺，因為他手上有火藥殘餘物，也有血跡，槍是他祖父留下的古董。認為佛斯特不是自殺，而是他殺，說他的食指不在扳機上。但我們知道自殺時很難用食指扣扳機，通常是用拇指。

問：受各種壓力，如何與台灣總統大選的三一九槍擊案比較？

李：美國的好處，沒有過多人身攻擊，沒有人會亂講。但像台灣的名嘴，就說我受中情局指示辦案。在調查佛斯特案時，我大約收到200萬封信，當時還沒有電子郵件，否則信箱早就爆了。多數都是恭維的信。但有1%是罵人，堅稱此案是柯林頓幕後指使。幾個月前，還有一位社區大學教授來信，說是就是因為我的錯誤，造成美國目前經濟困境。如果我當時說是他殺，柯林頓下台，依憲法由副總級高爾繼任，有政治資源，小布希便無法勝選，而且因為小布希決定出兵伊拉克，所以伊拉克戰爭也是我的責任。因為戰爭，國家經濟衰弱，我要負責。

問：曾有人找你當聯邦調查局(FBI)副局長？

李：我不喜歡當官，壓力太大。我當警政廳長，如果州長貪污你抓不抓？每個議員、編輯都來找，議員也不好當，要募款，誰捐的多要幫誰講話。我們州的聯邦參議員李柏曼(Joe Lieberman)是很好的朋友。他出來連任，民調低，來找我幫他站台。我不求他們，這個中心不需要很多錢，每年幾次工作坊，做些對年輕人、警察有意義的事。

現在不弄電視了，一集要拍七天，才是一個小時。一年20集，140天。製作人要拍DERBY的案子，透過我想要素材、與家屬聯絡、訪問當時的警察。他現在很後悔，當時我建議他不要做真實故事。如果當初採納我的意見，今天我就是富翁了。人家以為我拍電視賺很多錢，其實差一點褲子都賠了。

問：你總以理、以證據服人。在此領域，東西方人的思考模式有所不同？

李：你一定要自己強，好學、知識淵博。我的儀器、能力、人緣都比別人強，這個鑑識中心別的地方找不到。建立時就有vision，要自力更生。我們中國人做任何一行，單打獨鬥時都比別人好，但難團結。我收了許多中國、台灣學生，都變成好朋友。兩岸現在已互相參與對方的鑑識會議，包含新加坡，形成一種力量。

問：能夠由國會專案撥款，成立專辦冷案中心，查緝全國懸案，這代表對你的能力的肯定？

李：現在我主要在康州的紐海文大學，成立國家冷案中心，由國會撥款成立此中心，專破破不了的案，不接任何現行案件。目前已累積300多件，可能我一輩子都做不完。去年破了17件，影響很多人，冷案中心因此世界聞名，很多國家與我們聯絡求援。

有次一位住緬因州的母親，只有一個獨生女，40年前失蹤，屍體找到了，但案件至今未破，跪地求我幫忙。我怎麼辦？我是人，不是超人，一個人的能力太有限，所以回到學校成立這個中心，想訓練年輕人，像台灣所有鑑識人員，都是我們訓練的。包含許多國家學員，希望他們回去能有助辦案。

冷案的特色是比現行案件困難。因為多半已沒有人證、物證、現場。但對我們鑑識人員很好，因為沒有壓力。新的案子，社會大眾總期待立刻破案。

我通常都把冷案懸案帶在身邊，有時間就先看檔案。冷案需要先看完所有資料，有時不能用現代眼光，要想像回到幾十年前的人口、街道。我常教警探到現場後先閉上眼，不要受感官影響，像是冥想，而是融入現場，能知道死者死前正在做什麼，案件如何發生，有無帶走什麼、留下什麼。

看著物證清單，開始思考缺了什麼。已有的證物可用新科技重新檢驗，找新線索。當時未搜集的證物是否仍存在。比如一個30多年的紙巾盒，在證物室沒人管，但現在我們就可在上面找到兇嫌的血指紋。

現在有很多人推薦我們，學員都有十多年以上經驗，來我們這學科學辦案的習思維方法。這不是教科書所能教的。這個中心，學校不給錢，經費由我們自籌，也只有辦訓練班，台灣來的不收錢，大陸來的折扣再減價、當地警察半價、只有中東學員照實收費，每人1萬元一周。

問：你的可信度非常高，聽說最近在台灣拍廣告，為什麼？

李：拍廣告主要是募款，運作台灣的鑑識基金會。台灣有很多鑑識人員因為單位沒有錢，也編不了預算，沒法出國進修，鑑識科學被視為小科學。

我回去時建議成立基金會，每年保送幾位台灣的鑑識人員。分頭找一些企業人士捐錢。我是榮譽會長。基金會每年作四件事，辦兒童夏令營，在台灣小學中學辦CSI營；每年選十篇最佳鑑識論文，發獎金鼓勵研究；出刊物介紹鑑識新方向；四到六名訪問學者。加起來每年數百萬元台幣，我們不收學費，我做廣告只是想辦法幫基金會生財，我的各種代言費、廣告費、演講費都給了基金會。基金會已是第四年，很成功。每年還增加一名法官、檢察官，連調查局都想來。

我們要培養的不是高級警官，培養的目標要至少能貢獻國家30年以上。

問：如果你留在台灣不到美國來，人生發展會有什麼不同？

李：我做事努力，可能後來變成高級警官。我總說對我影響最大的是母親、姊姊、妻子，現在又加了女兒，常提醒我多休息，將來可能孫女也會影響我。姊姊在紐約大學當教授，當初建議我改讀生化。如果當時我真進入該領域，不可能接觸鑑識科學。我總與年輕人分享，每個行業都需要尖端人物，只要肯下功夫。

如果當初沒打內戰，我可能是個家鄉的小地主。如果我父親沒死，我不會讀警官大學，也不會走上這條路。只能說上天有安排。我是太平輪受害者，母親當時很辛苦，13個子女，沒有丈夫。電影裡有一段我們家的故事，書裡有一個章節。

美國有個節目，談移民對紐約、國家的貢獻。我的美國夢，我來美國時只是想學點東西，改善生活。

現在很多人都想行銷我。問我寫不寫回憶錄？我說還沒想。名言整理出書？央視已做了三集。立刻要播的是319周年紀念。

我的遺囑已經寫好了，火化，連骨灰都有人訂了。所有器官都捐出，除了眼睛。假如有天堂地獄，我還是要靠眼睛吃飯。

問：大家肯定你的成功與傑出，是否改變了亞裔的形象？

李：陳查理的電影發行彩色影碟請我在裡面講了幾分鐘的話，我說陳查理是小說化的刻板華人印象，完全錯誤。不能只看其人，而是要看他的思維，不要老注意他說英文的口音。美國人為何常歧視中國人，甚至扭曲虎媽的書，認為我們虐待兒童。我常覺得在西方人為主的國家，形象很重要。比如早期華人愛隨地吐痰，不修邊幅，我總要求學生進實驗室穿著整齊。中國人勤勞是美德，但不應被說成「廉價勞工」。我常說我喜歡我的英文「口音」，你不愛聽可不聽。你付錢聽我演講，最好喜歡我的口音。

問：你辦案演講四處奔波，如何維持專業與熱情？

李：養生之道其實很簡單，最重要是心情愉快、知足，勿將成敗看太重。拿獎章對我而言不重要，我領的薪水還分給一些收入不高的工作同仁、需要幫助的學員。我剛到美國時打三份工。我的生活非常簡單，一個包子就滿足了，一年了不起看一場電影。我總覺得朋友邀我打高爾夫、聊天是耽誤我的生產力(笑)。

其次要運動，我打「亂七八糟」拳，早上、睡前活動一下，我也愛走樓梯。不暴飲暴食，母親總說我前世是個和尚，所以特別愛吃肉，但我也吃大量蔬菜。多利用短暫睡眠。我可以坐下什麼都不想，立刻睡著。