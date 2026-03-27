反對核二、核三重啟 綠盟：政府跳針回3原則 掩蓋真實風險

台電核三再運轉計畫今日已送至核安會審查。綠色公民行動聯盟批評，賴清德總統近期對核電的連串不當發言，不只背離過去的競選承諾，也未正面回應民間社會對重啟核電的質疑，只是跳針式回覆三原則，掩蓋了核電重啟背後的真實風險。

綠盟指出，去年5月17日，台灣除役最後一座核電廠，正式進入零核時代，期間迎來近40年來首個無核能的夏天，而發電僅占比3%的核三，並未如外界想像般不可或缺。近一年來，既未出現缺電危機，也未造成民生或工業用電困難，證明了穩定供電與能源安全可在無核情況下實現，民眾生活未受影響，也擺脫長年核災風險的威脅。

對於賴清德總統近日以情勢轉變為由，提出核二、核三再運轉計畫，綠盟批評，非核政策是國家重要能源政策，也是民進黨長期執政方向，即使轉向，也應經正式政策討論程序，甚至召開全國能源會議，向國人清楚說明核能政策的成本與代價，而非在總統個人意志下輕易轉變，將公共政策當作對產業示好的禮物，丟棄政治人物應有的責任與誠信。

綠盟表示，賴總統競選總統期間，曾首度針對新核能技術表態：「如果未來科技進步到相當程度，可以解決安全、核廢料等問題，民眾又有共識，台灣社會是一個進步的社會，是不會排斥科技所帶來的便利」此為賴總統首次提出三原則，原僅用於評估新式核能。

綠盟認為，即使核三公投未達門檻，賴總統仍要求台電啟動舊機組自我安全檢查，並稱符合標準即依法送核安會審議，此舉既非法律要求，也難稱「依法行政」。台電稱此為揭露風險後再決策，但賴總統似乎在風險尚未揭露前，已先行做出選擇，原本適用於新核能的三原則，也逐漸轉用於評估核二、核三的再運轉。

綠盟質疑，所謂核能三原則，始終停留在口號層次，缺乏清楚定義與可檢驗標準，外界無從判斷何謂真正達成？若將其視為政策前提，賴政府就必須回答更根本的問題：在什麼條件下，才能稱得上核安無虞、核廢有解與社會共識已經建立？至今，這些關鍵條件從未被具體說明。

綠盟也指出，賴總統說政府評估核電重啟，是為了因應AI與半導體產業帶來的龐大用電需求，但面對半導體製程邁入「怪獸級」耗電時代，核電並非萬靈丹，真正的挑戰在於能源轉型的結構性難題。以台積電沙崙園區為例，推估用電量高達1600MW至2400MW，相當於2.5部核能機組的發電量（核三廠一個機組約950MW），即便核一、核二延役，仍難以填補AI半導體產業發展帶來的巨大電力需求。

此外，對於賴總統說「在去年5月17日核三廠二號機停轉之後，台灣就已經達到非核家園的目標」，綠盟認為賴總統雖是陳述事實，卻也隱含非核家園是可完成、也可放棄的階段性目標。綠色公民行動聯盟呼籲，非核是必須持續實踐的長期承諾，如同「轉型正義」不是一次性完成，非核家園也不應在達成後回頭重啟核電。此舉不僅違背進步價值與社會期待，也將破壞政策連續性，削弱民眾對政府能源承諾的信任。