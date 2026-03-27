公視董監事審查卡關 8審委連署籲文化部先朝野協商再提名

公廣集團董監事去年5月19日屆滿，新任人選至今難產，文化部預計四月中旬召開第二次審查會議。公視第8屆董監事審查委員會中的8名委員今發表公開信指出，去年第一次審查會，文化部事前並未徵詢多元意見就提出候選人，呼籲文化部應踐行公開、可檢驗、包容多元意見的提名程序，廣徵朝野政黨意見，形成共識，再召開會議審查。

公視董監事審查委員吳永乾、董保城、杜聖聰、廖元豪、許良源、羅國俊、馬詠睿、潘祖蔭，今以「文化部應速與國會各政黨協商公視董事人選」為名發表公開信，並以電子郵件送交給文化部。

公開信內容寫道，公視董事、監察人審查委員會總共15名審查委員，是依國會政黨席次比例推舉產生。制度精神上，公視董事、監察人候選人名單，宜廣納國會各政黨意見，再行提出；就實際運作層面，以往執政黨縱居國會多數，在提名公視董事、監察人名單時，均先與在野黨協商溝通，才正式公布候選人名單。

公開信指出，去年12月31日第一次審查委員會中，文化部所提名單，事先未徵詢多元意見，審查委員會雖勉為通過4位董事、4位監察人，但包括會議主席吳永乾教授在内的多名審查委員皆提議，文化部今後再提出候選人名單時，應先徵詢國會及社會各界意見，以利公視董事會早日組成。

對於文化部近日公布的第二波候選人名單，8名審查委員認為，並未依循制度精神，也未顧及以往成例，事先全無徵詢國會及社會多元意見，實與審議民主理念不盡相符，呼籲四月中旬的第二次審查會議延後舉行，待文化部踐行公開、可檢驗、包容多元意見的提名程序後，再行召開，以符程序正義。

公開信表示，面對朝野緊張的政治氣氛，文化部長李遠力邀各界人士首肯名列公視董事、監察人候選人著實不易，值得肯定。委員們之所以呼籲文化部循例與各政黨協商提名人選，是基於公共電視法第13條第2項明定「由行政院提名之董事、監察人候選人，須經審查委員會全體委員三分之二以上同意才能通過。」而此一高門檻的重度議決規定，立法意旨不外訓示提名候選人須踐行前置諮商，形成相當程度共識，以利審查時取得法定多數委員的支持。

審查委員們也強調，提出主張並非為了杯葛，而是基於善意，希望協助文化部早日順利完成董事會改組。

對於審委們的呼籲，文化部表達遺憾及不解，並質疑「此舉豈不是復辟黨政軍介入媒體的威權時代」？文化部仍期盼依法盡速召開審查會議，實質進入專業、理性的討論與投票決定。

文化部表示，依公共電視法規，為維持公視獨立自主，公視董監事會的選任是取決於「公正人士」專業判斷，而非立法院「政治」的決定，而審查委員就是代表法所定義的「社會公正人士」，爾今本該擔任超越黨派的審查委員，竟要求先徵詢立法院「各政黨」對候選人的意見，等同自我否定審查委員的公正、公信力。

文化部強調，再次提出的候選名單，皆完全依照前次審查委員會委員、各界意見，期盼各審查委員進行超然、公正、專業的討論及投票。