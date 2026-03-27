內政部：建築光電新制8月上路 估年增約66萬瓩綠電

大型新建物（建築面積1000平方公尺以上）強制設置屋頂光電，預計8月1日起實施。內政部今天表示，將太陽光電納入建築規劃，預估每年可新增約66萬瓩裝置容量，相當於供應約20萬戶家庭用電需求，提升建築能源自主與都市韌性。

內政部與經濟部今天在國立中興大學圖書館7樓國際會議廳，共同舉辦「建築物設置太陽光電新制與推動宣導說明會—中區場」，預計31日也會辦理南部地區場次。

內政部今天會後發布新聞稿指出，內政部政務次長董建宏致詞時表示，為加速能源轉型、回應淨零碳排目標，內政部會同經濟部訂定發布「建築物設置太陽光電發電設備標準」，並獲行政院核定自今年8月1日起施行，將太陽光電納入建築規劃，預估每年可新增約66萬瓩裝置容量，相當於供應約20萬戶家庭用電需求，提升建築能源自主與都市韌性。

根據內政部說明，此次建築太陽光電新制依「再生能源發展條例」訂定，規範建築面積達1000平方公尺以上的新建、增建或改建建築物，每20平方公尺應設置1瓩太陽光電設備。這類案件雖僅占建造執照申辦量約10%，但建築面積占比達80%，透過精準規範，在不增加中小型建案負擔下，創造最大綠能效益。

董建宏說明，中部地區擁有穩定的日照條件與蓬勃的建築產業能量，是推動「建築能源自主」的重要區域，透過新制規範，中部地區的大型商辦、廠房及新建案等將納入太陽光電規劃，不僅能有效降低建築熱負荷，更能讓建築從能源消耗者轉型為能源生產者。

他也表示，新制更可結合既有建築更新需求，透過屋頂及立面太陽光電設置，同時改善老舊外牆安全，強化城市韌性。

此外，為提升不動產資訊透明度，讓民眾於不動產交易前即可掌握建築能源使用效率，內政部表示，正規劃將建築能效標示納入不動產租售必要揭露資訊，並於實價登錄網站公開建物能效資料，做為民眾買賣及租賃住宅的重要參考依據，引導市場重視節能價值，推動綠色消費與低碳生活。