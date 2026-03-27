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拉拔北流茁壯！黃韻玲6年任期將滿 接班者這時間公布

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北流董事長黃韻玲將卸任第一屆北流董事長一職。圖／台北市文化局提供
北流董事長黃韻玲將卸任第一屆北流董事長一職。圖／台北市文化局提供

台北流行音樂中心董事長黃韻玲完成6年任期，將於4月1日公布新任董事長，文化局今感謝黃帶領團隊，完成0到1關鍵階段，更將制度、招商、場館、品牌定位一次到位。至於新任人選，預告會以幕後決策型的人才，人事及董監事同樣於4月1日公布。

文化局表示，北流自2020年掛牌成立行政法人，致力園區經營、產業扶植、人才培育、國際交流等四大面向，場地包括5千席次擁有專業頂級音響設備的表演廳、文化館及產業區，另有3千人戶外表演空間及4間Live house。

文化局說，董事長黃韻玲任期內歷經疫情挑戰，六年來帶領團隊穩健前行，逐步將北流打造為「台灣流行音樂的心臟」。2025年北流已吸引超過93萬人次造訪，不僅凝聚音樂愛好者，更帶動南港區域發展；營運經費自籌比例也突破50%，為國內文化類行政法人樹立嶄新里程碑。

文化局也感謝黃韻玲，完成從0到1關鍵階段，包括制度、招商、場館、品牌定位一次到位，在黃董事長及第2屆董事監事共同協力之下，讓北流不僅是文化地標，更是一個產業與創作的樞紐，不僅服務觀眾，也服務創作者與產業鏈。

同時，黃韻玲也在第2屆期間與團隊共同創立了許多新的措施與政策，包括響應市府流行音樂重要政策「潮臺北」，推出「台北音樂博覽會TMEX、JAM JAM ASIA亞洲音樂節」，為台灣當代流行音樂拓展國際版圖奠下良好基礎。

文化局指出，第3屆董監事名單將於4月1日公佈。至於董事長人選，文化局長蔡詩萍透露，新任董事長會是熟悉音樂界，屬於幕後決策型人才，目前仍待北市府方最後批准。

市長蔣萬安（中）與第2屆董事監事合影留念。圖／台北市文化局提供
市長蔣萬安（中）與第2屆董事監事合影留念。圖／台北市文化局提供

北流董事長黃韻玲（右2）與執行長梁序倫（左2）將卸任，台北市長蔣萬安（左）及文化局長蔡詩萍（右）致謝。圖／台北市文化局提供
北流董事長黃韻玲（右2）與執行長梁序倫（左2）將卸任，台北市長蔣萬安（左）及文化局長蔡詩萍（右）致謝。圖／台北市文化局提供

文化局 台北流行音樂中心

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